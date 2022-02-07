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الخارجية الروسية: لن نتسامح مع الموقف الازدواجي للغرب بشأن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الخارجية-الروسية-لن-نتسامح-مع-الموقف-الازدواجي-للغرب-بشأن-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-أوروبا-1058118775.html
الخارجية الروسية: لن نتسامح مع الموقف الازدواجي للغرب بشأن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
الخارجية الروسية: لن نتسامح مع الموقف الازدواجي للغرب بشأن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الغرب، بدلا من الخوف من التهديد... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T01:22+0000
2022-02-07T01:22+0000
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة سبوتنيك، "أود أن أطرح سؤالا عما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدا لأمنهم ليس من بيلاروس، ولكن في نشر فعلي للأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عددا من دول الناتو القادرة على ضرب أهداف في روسيا".ولفت يرماكوف إلى أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في "المهمات النووية المشتركة" لحلف شمال الأطلسي "يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
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الخارجية الروسية: لن نتسامح مع الموقف الازدواجي للغرب بشأن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

01:22 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورمدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف
مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الغرب، بدلا من الخوف من التهديد الافتراضي بنشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس، التفكير في الخطر الحقيقي لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة سبوتنيك، "أود أن أطرح سؤالا عما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدا لأمنهم ليس من بيلاروس، ولكن في نشر فعلي للأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عددا من دول الناتو القادرة على ضرب أهداف في روسيا".
ولفت يرماكوف إلى أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في "المهمات النووية المشتركة" لحلف شمال الأطلسي "يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
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