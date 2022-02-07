https://arabic.sputniknews.com/20220207/الديمقراطي-الكردستاني-يختار-زيباري-كخيار-أوحد-لكرسي-الرئاسة-1058137742.html

"الديمقراطي الكردستاني" يختار زيباري كخيار أوحد لكرسي الرئاسة

"الديمقراطي الكردستاني" يختار زيباري كخيار أوحد لكرسي الرئاسة

صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، أن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية". 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T11:54+0000

2022-02-07T11:54+0000

2022-02-07T11:54+0000

العراق

العالم العربي

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وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".وقال: "لدينا أكثر من دليل بأن زيباري بريء، حيث عندما تم ترشيحه خضع اسمه إلى التدقيق والتحقق سواء من النزاهة أو هيئة المساءلة والعدالة أو وزارة التعليم العالي، فضلاً عن الحقائق الجنائية الموجودة وهذه جهات هي رئيسية وأساسية في عملية البت بمصداقية ونزاهة المرشحين، حيث إنه اجتاز جميع هذه المراحل ومن ثم سمي مرشحاً لرئاسة جمهورية من قبل مجلس نواب العراقي".وأضاف "ما يدور الآن هو لعبة سياسية يقوم بها المنافسون فهم يخشون من المباراة داخل البرلمان لأنهم يعرفون جيداً بأن زيباري سيفوز".ونوه إلى أن "هذه الأساليب تعد سياسية أكثر مما تكون قانونية، حيث أبواب الترشيح قد أغلقت ومن يفسر بأن هناك مجال لتبديل المرشحين فهذا تفسير غير قانوني، ويحتاج إلى منفذ قانوني ودستوري لإعادة الترشيح".وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم بمرشح واحد فقط وهو هوشيار زيباري وما زلنا مصرين على ترشيحه".وصرح المحلل السياسي، عصام الفيلي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جلسة اليوم الإثنين ليس من الممكن أن تعقد، ولاسيما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعطي فرصة كي تبت المحكمة الاتحادية العليا لإثبات التهم من عدمها لهوشيار زيباري".وقال: "في حال دحضت التهم سيبقى زيباري مرشح الحزب وإذا تم تاكيدها سيفكر الديمقراطي ببديل آخر".وأوضح أن "هنالك اجتماعات مستمرة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للبحث عن خيارات وفق ما يعرف بنظرية الخيارات المتعددة التي من الممكن أن تمضي إلى نتائج".وتابع: "من الناحية العملية فإن التيار الصدري سوف يحضر إلى باحة البرلمان كجزء من استراتيجية انتظار الأوامر من السيد مقتدى الصدر ولكن إذا لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي والسيد الصدر لم يكن هنالك دخول إلى قبة البرلمان ولم يتحقق الثلثان أي 220 نائباً".وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى غدا الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.وقالت المحكمة إن ترشح زيباري، وهو رجل دولة عراقي كردي مخضرم يرتبط بعلاقات ودية مع الغرب، لا يمكن المضي قدما فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

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