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https://arabic.sputniknews.com/20220207/الرئاسة-التركية-الإعلان-عن-موعد-زيارة-بوتين-لتركيا-قد-يتم-خلال-الأيام-المقبلة-1058158452.html
الرئاسة التركية: الإعلان عن موعد زيارة بوتين لتركيا قد يتم خلال الأيام المقبلة
الرئاسة التركية: الإعلان عن موعد زيارة بوتين لتركيا قد يتم خلال الأيام المقبلة
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، اليوم الاثنين، إن الإعداد مستمر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، لكن الموعد لم يتحدد بعد وقد يتم... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T19:32+0000
2022-02-07T19:32+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال كالن في حديث مع قناة "خبر" التركية، إن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة".وتابع أن "اللقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في تركيا يتوقف انعقاده على قبول من موسكو، بعدما وافق الجانب الأوكراني".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن "تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف أردوغان: "الغرب لم يسهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/هلع-أوروبي--أمريكي-من-سلاح-الغاز-الروسي-ومناشدات-للإمداد-1058149842.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الرئاسة التركية: الإعلان عن موعد زيارة بوتين لتركيا قد يتم خلال الأيام المقبلة

19:32 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصوربوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو
بوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، اليوم الاثنين، إن الإعداد مستمر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، لكن الموعد لم يتحدد بعد وقد يتم الكشف عنه في الأيام المقبلة.
وقال كالن في حديث مع قناة "خبر" التركية، إن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة".

وتابع أن "اللقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في تركيا يتوقف انعقاده على قبول من موسكو، بعدما وافق الجانب الأوكراني".
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
هلع أوروبي- أمريكي من سلاح "الغاز الروسي" ومناشدات "للإمداد"
15:45 GMT
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن "تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف أردوغان: "الغرب لم يسهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".
وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة".
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