الرئاسة التركية: الإعلان عن موعد زيارة بوتين لتركيا قد يتم خلال الأيام المقبلة

وقال كالن في حديث مع قناة "خبر" التركية، إن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة".وتابع أن "اللقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في تركيا يتوقف انعقاده على قبول من موسكو، بعدما وافق الجانب الأوكراني".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن "تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف أردوغان: "الغرب لم يسهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن "تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف أردوغان: "الغرب لم يسهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".
وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة".