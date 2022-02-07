https://arabic.sputniknews.com/20220207/الرئيس-التونسي-تعقيبا-على-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-كان-يجب-وضع-حد-لهذه-المهازل-1058157988.html

الرئيس التونسي تعقيبا على حل المجلس الأعلى للقضاء: كان يجب وضع حد لهذه المهازل

الرئيس التونسي تعقيبا على حل المجلس الأعلى للقضاء: كان يجب وضع حد لهذه المهازل

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حدا لما أسماه ب"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T19:21+0000

2022-02-07T19:21+0000

2022-02-07T19:21+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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القاهرة- سبوتنيك. وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.

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