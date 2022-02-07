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الرئيس التونسي تعقيبا على حل المجلس الأعلى للقضاء: كان يجب وضع حد لهذه المهازل
الرئيس التونسي تعقيبا على حل المجلس الأعلى للقضاء: كان يجب وضع حد لهذه المهازل
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حدا لما أسماه ب"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T19:21+0000
2022-02-07T19:21+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/عبير-موسي-قرار-قيس-سعيد-الأخير-ينقلنا-إلى-دولة-الخلافة-وجمع-السلطات-1058139474.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي تعقيبا على حل المجلس الأعلى للقضاء: كان يجب وضع حد لهذه المهازل

19:21 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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وعد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حدا لما أسماه ب"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
القاهرة- سبوتنيك. وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".

وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
عبير موسي: قرار قيس سعيد الأخير ينقلنا إلى دولة الخلافة وجمع السلطات
12:23 GMT
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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