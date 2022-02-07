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https://arabic.sputniknews.com/20220207/السيسي-للرئيس-الجيبوتي-مصر-تتحلى-بإرادة-سياسية-للتوصل-إلى-اتفاق-ملزم-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-1058136398.html
السيسي للرئيس الجيبوتي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي
السيسي للرئيس الجيبوتي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه أكد لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر ‏جيلة، رغبة بلاده في التوصل إلى حل قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:23+0000
2022-02-07T11:29+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين السيسي والرئيس الجيبوتي بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.وقال السيسي إنه تطرق خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إلى "تطورات سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن".وأضاف الرئيس المصري أنه أكد للرئيس الجيبوتي ضرورة الدفع قدما بانشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، معلنا افتتاح فرح لـ"بنك مصر" في جيبوتي.وتابع أنه أكد مع نظيره الجيبوتي على تكثيف جهود بلديهما في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة.وتابع الرئيس السيسي أن الأوضاع الإقليمية في منطفة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر حظيت بأولوية كبيرة من مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواءها.كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, جيبوتي

السيسي للرئيس الجيبوتي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي

11:23 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه أكد لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر ‏جيلة، رغبة بلاده في التوصل إلى حل قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.‏
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين السيسي والرئيس الجيبوتي بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال السيسي إنه تطرق خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إلى "تطورات سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن".
وأضاف الرئيس المصري أنه أكد للرئيس الجيبوتي ضرورة الدفع قدما بانشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، معلنا افتتاح فرح لـ"بنك مصر" في جيبوتي.
وتابع أنه أكد مع نظيره الجيبوتي على تكثيف جهود بلديهما في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة.
وتابع الرئيس السيسي أن الأوضاع الإقليمية في منطفة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر حظيت بأولوية كبيرة من مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواءها.
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
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