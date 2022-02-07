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https://arabic.sputniknews.com/20220207/العثور-على-3-ناجين-من-طاقم-سفينة-نفط-احترقت-قبالة-سواحل-نيجيريا-1058138507.html
العثور على 3 ناجين من طاقم سفينة نفط احترقت قبالة سواحل نيجيريا
العثور على 3 ناجين من طاقم سفينة نفط احترقت قبالة سواحل نيجيريا
أعلنت شركة مالكة لسفينة اندلعت فيها النيران وغرقت الأسبوع الماضي قبالة سواحل نيجيريا، العثور على 3 من أفراد طاقمها أحياء، بينما لا يزال 7 آخرون مفقودين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:05+0000
2022-02-07T12:05+0000
2022-02-07T12:05+0000
نيجيريا
سفينة
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وكان حريق مجهول الأسباب قد اندلع، يوم الأربعاء، في سفينة "ترينيتي سبيريت" العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ، بحسب "فرانس برس".وفي اليوم التالي تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في السفينة وهي خزان نفط عائم قبالة ساحل ولاية دلتا في جنوب نيجيريا، التي تعتبر أول منتج للخام في أفريقيا. وكان 10 أفراد من الطاقم على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.وقال مالك السفينة والمدير العام لشركة الاستكشاف والانتاج "شيباه" (سيبكول) ايكيميفونا أوكافور إن 3 من أفراد الطاقم عثر عليهم أحياء.وتضمن السفن العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ إنتاج وتخزين النفط أو الغاز الطبيعي المستخرج من البحر عن طريق منصات.يذكر أن سفينة "ترينيتي سبيريت" كانت قادرة على معالجة 22 ألف برميل يوميا وتخزين مليوني برميل، بحسب "سيبكول".
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نيجيريا, سفينة
العثور على 3 ناجين من طاقم سفينة نفط احترقت قبالة سواحل نيجيريا تابعنا عبر
أعلنت شركة مالكة لسفينة اندلعت فيها النيران وغرقت الأسبوع الماضي قبالة سواحل نيجيريا، العثور على 3 من أفراد طاقمها أحياء، بينما لا يزال 7 آخرون مفقودين.
وكان حريق مجهول الأسباب قد اندلع، يوم الأربعاء، في سفينة "ترينيتي سبيريت" العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ، بحسب "فرانس برس".
وفي اليوم التالي تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في
السفينة وهي خزان نفط عائم
قبالة ساحل ولاية دلتا في جنوب نيجيريا، التي تعتبر أول منتج للخام في أفريقيا.
وكان 10 أفراد من الطاقم على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.
وقال مالك السفينة والمدير العام لشركة الاستكشاف والانتاج "شيباه" (سيبكول) ايكيميفونا أوكافور إن 3 من أفراد الطاقم عثر عليهم أحياء.
وتضمن السفن العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ إنتاج وتخزين النفط أو الغاز الطبيعي المستخرج من البحر عن طريق منصات.
يذكر أن سفينة "ترينيتي سبيريت" كانت قادرة على معالجة 22 ألف برميل يوميا وتخزين مليوني برميل، بحسب "سيبكول".