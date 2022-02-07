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https://arabic.sputniknews.com/20220207/العراق-يبحث-استيراد-الغاز-من-قطر--1058141336.html
العراق يبحث استيراد الغاز من قطر
العراق يبحث استيراد الغاز من قطر
بحث وزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز إلى العراق لسد النقص في الكهرباء لديه. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:04+0000
2022-02-07T13:04+0000
العراق
قطر
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جاء ذلك خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي لقطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الاثنين.وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن لقاء الوزيرين تناول جميع القضايا اللوجيستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى موانئ العراق.وأوضح البيان أن قطر أبدت استعدادها لتوريد الغاز بعد شرح مفصل من وزير الكهرباء عن واقع منظومة الكهرباء في البلاد.يذكر أن العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، يعتمد على عوائد النفط في أكثر من 90 في المئة من موازنته العامة.ويواجه العراق ضغوطا من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الكهرباء-العراقي-أسواقنا-مفتوحة-أمام-شركات-المملكة-1057057702.html
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العراق, قطر

العراق يبحث استيراد الغاز من قطر

13:04 GMT 07.02.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOONقطر غاز
قطر غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
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بحث وزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز إلى العراق لسد النقص في الكهرباء لديه.
جاء ذلك خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي لقطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الاثنين.
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
وزير الكهرباء العراقي: أسواقنا مفتوحة أمام شركات المملكة
25 يناير, 10:10 GMT
وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن لقاء الوزيرين تناول جميع القضايا اللوجيستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى موانئ العراق.
وأوضح البيان أن قطر أبدت استعدادها لتوريد الغاز بعد شرح مفصل من وزير الكهرباء عن واقع منظومة الكهرباء في البلاد.
يذكر أن العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، يعتمد على عوائد النفط في أكثر من 90 في المئة من موازنته العامة.
ويواجه العراق ضغوطا من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران.
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