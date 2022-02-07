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https://arabic.sputniknews.com/20220207/القاذفة-الروسية-تو-160إم-تبدأ-الاختبارات-قبل-الموعد-المحدد-1058119611.html
القاذفة الروسية "تو-160إم" تبدأ الاختبارات قبل الموعد المحدد
القاذفة الروسية "تو-160إم" تبدأ الاختبارات قبل الموعد المحدد
سيتم تسليم أول قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "تو-160إم" تم تطويرها إلى الجيش للاختبار قبل الموعد المحدد. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T05:07+0000
2022-02-07T05:14+0000
رصد عسكري
تو-160
دينيس مانتوروف
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف: "أعتقد أن قرار الرئيس باستئناف إنتاج توبوليف 160 بمظهر جديد جاء في الوقت المناسب تمامًا. لقد تمكنا من إكمال هذه المهمة في أسرع وقت ممكن، لأن العقد في البداية كان ينص على التسليم في نهاية عام 2023. وستسلم بحلول نهاية الربع الثاني إلى وزارة الدفاع لإجراء اختبارات الدولة اللاحقة والتشغيل".في نهاية الأسبوع الماضي، زار مانتورف مصنع قازان للطيران، حيث سيتم إنتاج "تو-160إم" بكميات كبيرة. وأعرب الوزير عن اقتناعه بأن الشركة مستعدة لبدء هذه المهمة قبل الموعد المحدد. علاوة على ذلك، فإن عمال المصنع مصممون على العمل في وقت واحد في مشروع آخر هو الأكثر أهمية للجيش - ألا وهو الطائرة بعيدة المدى الواعدة (باك دا). في السنوات المقبلة، يجب أيضًا إكمال الاستعدادات للرحلة الأولى وبعد ذلك اجتياز جميع مراحل الاختبار والإطلاق وبدأ الإنتاج الضخم. سيتم إنتاج طائرتين بالتوازي: "تو-160إم" و"باك دا".اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار استئناف إنتاج "تو- 160" في قازان في نسخة حديثة في مايو/ أيار 2015. في يناير/ كانون الثاني 2018 ، وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا لتوريد الدفعة الأولى المكونة من 10 طائرات من هذا الطراز إلى قوات الفضاء. في المجموع، يحتاج الجيش إلى خمسين طائرة جديدة من طراز تو-160إم. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تحديث جميع البجعات البيضاء الـ 16 الموجودة في الخدمة.جعلت المحركات الجديدة من الممكن زيادة مدى رحلتها بألف كيلومتر. تم تجهيز تو-160إم​​بمعدات إلكترونية حديثة وإلكترونيات طيران ونظام جديد للتحكم في الأسلحة.
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رصد عسكري, تو-160, دينيس مانتوروف, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا

القاذفة الروسية "تو-160إم" تبدأ الاختبارات قبل الموعد المحدد

05:07 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورقاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت خلال البروفة العامة للعرض العسكري في مدينة موسكو، روسيا 20 يونيو 2020
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت خلال البروفة العامة للعرض العسكري في مدينة موسكو، روسيا 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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سيتم تسليم أول قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "تو-160إم" تم تطويرها إلى الجيش للاختبار قبل الموعد المحدد.
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف: "أعتقد أن قرار الرئيس باستئناف إنتاج توبوليف 160 بمظهر جديد جاء في الوقت المناسب تمامًا. لقد تمكنا من إكمال هذه المهمة في أسرع وقت ممكن، لأن العقد في البداية كان ينص على التسليم في نهاية عام 2023. وستسلم بحلول نهاية الربع الثاني إلى وزارة الدفاع لإجراء اختبارات الدولة اللاحقة والتشغيل".
في نهاية الأسبوع الماضي، زار مانتورف مصنع قازان للطيران، حيث سيتم إنتاج "تو-160إم" بكميات كبيرة. وأعرب الوزير عن اقتناعه بأن الشركة مستعدة لبدء هذه المهمة قبل الموعد المحدد. علاوة على ذلك، فإن عمال المصنع مصممون على العمل في وقت واحد في مشروع آخر هو الأكثر أهمية للجيش - ألا وهو الطائرة بعيدة المدى الواعدة (باك دا). في السنوات المقبلة، يجب أيضًا إكمال الاستعدادات للرحلة الأولى وبعد ذلك اجتياز جميع مراحل الاختبار والإطلاق وبدأ الإنتاج الضخم. سيتم إنتاج طائرتين بالتوازي: "تو-160إم" و"باك دا".
اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار استئناف إنتاج "تو- 160" في قازان في نسخة حديثة في مايو/ أيار 2015. في يناير/ كانون الثاني 2018 ، وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا لتوريد الدفعة الأولى المكونة من 10 طائرات من هذا الطراز إلى قوات الفضاء. في المجموع، يحتاج الجيش إلى خمسين طائرة جديدة من طراز تو-160إم. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تحديث جميع البجعات البيضاء الـ 16 الموجودة في الخدمة.
جعلت المحركات الجديدة من الممكن زيادة مدى رحلتها بألف كيلومتر. تم تجهيز تو-160إم​​بمعدات إلكترونية حديثة وإلكترونيات طيران ونظام جديد للتحكم في الأسلحة.
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