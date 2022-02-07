الكرملين: بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونيخ بأي شكل

وصرح بيسكوف للصحفيين أن "بوتين ليس لديه خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ بأي صيغة كانت".ورد بيسكوف بالنفي على سؤال ما إذا كان رئيس الدولة سيشارك بالمؤتمر، بما في ذلك عبر الإنترنت.وكان رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، وولفجانج إيشينغر، قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يستمر الرئيس الروسي في المشاركة فيه عبر الإنترنت.ويعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.وسبق للرئيس بوتين أن اعتذر عن حضور المؤتمر في عام 2016 بسبب انشغالات الرئيس الروسي الكثيرة في ذلك العام.وكان بوتين قد ألقى خطابا شهيرا لدى مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونيخ عام 2007، انتقد فيه توجهات الولايات المتحدة وحلف الناتو عموما الرامية إلى النيل من أمن روسيا من خلال توسيع الحلف شرقا ونشر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.
ويعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.
وسبق للرئيس بوتين أن اعتذر عن حضور المؤتمر في عام 2016 بسبب انشغالات الرئيس الروسي الكثيرة في ذلك العام.
وكان بوتين قد ألقى خطابا شهيرا لدى مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونيخ عام 2007، انتقد فيه توجهات الولايات المتحدة وحلف الناتو عموما الرامية إلى النيل من أمن روسيا من خلال توسيع الحلف شرقا ونشر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.