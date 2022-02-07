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الكرملين: بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونيخ بأي شكل
الكرملين: بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونيخ بأي شكل
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأي شكل من الأشكال". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:19+0000
2022-02-07T10:19+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وصرح بيسكوف للصحفيين أن "بوتين ليس لديه خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ بأي صيغة كانت".ورد بيسكوف بالنفي على سؤال ما إذا كان رئيس الدولة سيشارك بالمؤتمر، بما في ذلك عبر الإنترنت.وكان رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، وولفجانج إيشينغر، قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يستمر الرئيس الروسي في المشاركة فيه عبر الإنترنت.ويعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.وسبق للرئيس بوتين أن اعتذر عن حضور المؤتمر في عام 2016 بسبب انشغالات الرئيس الروسي الكثيرة في ذلك العام.وكان بوتين قد ألقى خطابا شهيرا لدى مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونيخ عام 2007، انتقد فيه توجهات الولايات المتحدة وحلف الناتو عموما الرامية إلى النيل من أمن روسيا من خلال توسيع الحلف شرقا ونشر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.
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روسيا, أخبار ألمانيا

الكرملين: بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونيخ بأي شكل

10:19 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأي شكل من الأشكال".
وصرح بيسكوف للصحفيين أن "بوتين ليس لديه خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ بأي صيغة كانت".
ورد بيسكوف بالنفي على سؤال ما إذا كان رئيس الدولة سيشارك بالمؤتمر، بما في ذلك عبر الإنترنت.
وكان رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، وولفجانج إيشينغر، قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يستمر الرئيس الروسي في المشاركة فيه عبر الإنترنت.
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أمس, 15:28 GMT
ويعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.
وسبق للرئيس بوتين أن اعتذر عن حضور المؤتمر في عام 2016 بسبب انشغالات الرئيس الروسي الكثيرة في ذلك العام.
وكان بوتين قد ألقى خطابا شهيرا لدى مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونيخ عام 2007، انتقد فيه توجهات الولايات المتحدة وحلف الناتو عموما الرامية إلى النيل من أمن روسيا من خلال توسيع الحلف شرقا ونشر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.
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