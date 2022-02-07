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اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية... توقيع اتفاقيات بين الدوحة والرباط
اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية... توقيع اتفاقيات بين الدوحة والرباط
نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به العاهل المغربي الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:53+0000
2022-02-07T13:53+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
قطر
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن بيان اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد أن الجانبين جددا "التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها"، كما شددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية.وأضاف البيان أن الجانب المغربي نوه خلال الاجتماع بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة "تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة".وشكلت الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية مناسبة لبحث آفاق جديدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين. كما توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي همت مختلف المجالات.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, قطر

اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية... توقيع اتفاقيات بين الدوحة والرباط

13:53 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورأحد شوارع مدينة الدوحة
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به العاهل المغربي الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة .
وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن بيان اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد أن الجانبين جددا "التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها"، كما شددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية.
وأضاف البيان أن الجانب المغربي نوه خلال الاجتماع بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة "تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة".
وشكلت الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية مناسبة لبحث آفاق جديدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين. كما توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي همت مختلف المجالات.
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