المجلس المركزي ينتخب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
17:45 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورعضو المجلس المركزي لحركة "فتح"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، خلال "حوار فلسطيني فلسطيني" في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Alexander Natruskin/
انتخب المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، أعضاءً جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لملء الشواغر فيها.
وحلّ حسين الشيخ عن حركة "فتح"، بدلا عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى، بدلا عن حنان عشراوي، والتي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.
كما تم انتخاب رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية.
وجدد المجلس المركزي ثقته باللجنة، وأصبحت كالآتي:
- الرئيس محمود عباس، رئيسًا للجنة التنفيذية
- عزام الأحمد
- زياد أبو عمرو
- أحمد مجدلاني
- واصل أبو يوسف
- أحمد بيوض التميمي
- علي أبو زهري
- فيصل عرنكي
- بسام الصالحي
- صالح رأفت
- عدنان الحسيني
- أحمد أبو هولي
- حسين الشيخ
- رمزي رباح
- محمد مصطفى
- رمزي خوري
كما تم انتخاب رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية.
وجدد المجلس المركزي ثقته باللجنة، وأصبحت كالآتي:
- الرئيس محمود عباس، رئيسًا للجنة التنفيذية
- عزام الأحمد
- زياد أبو عمرو
- أحمد مجدلاني
- واصل أبو يوسف
- أحمد بيوض التميمي
- علي أبو زهري
- فيصل عرنكي
- بسام الصالحي
- صالح رأفت
- عدنان الحسيني
- أحمد أبو هولي
- حسين الشيخ
- رمزي رباح
- محمد مصطفى
- رمزي خوري
ويذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.