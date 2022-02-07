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https://arabic.sputniknews.com/20220207/المستشار-الألماني-يوضح-رفض-برلين-إمداد-كييف-بالأسلحة-1058122519.html
المستشار الألماني يوضح رفض برلين إمداد كييف بالأسلحة
المستشار الألماني يوضح رفض برلين إمداد كييف بالأسلحة
قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن ألمانيا سلمت أكثر من خمسة آلاف خوذة إلى أوكرانيا، في حين أن إمدادات الأسلحة محدودة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:29+0000
2022-02-07T07:29+0000
2022-02-07T07:29+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح: "أولاً، طلبت أوكرانيا خوذات واستجبنا لهذا الطلب. ثانيًا، هناك معايير تصدير صارمة نلتزم بها عند تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات. هناك قيود تصدير ألمانية على الأسلحة، وهو ما تم القيام به في الحكومة السابقة".وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزود كييف بخمسة آلاف خوذة.طالب السفير الأوكراني في ألمانيا مرارًا ببدء تسليم الأسلحة الدفاعية، لكن الحكومة الألمانية، برئاسة شولتز، الاشتراكي الديموقراطي، قال إنه لن ينقل أسلحة إلى مناطق الصراع.
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
المستشار الألماني يوضح رفض برلين إمداد كييف بالأسلحة تابعنا عبر
قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن ألمانيا سلمت أكثر من خمسة آلاف خوذة إلى أوكرانيا، في حين أن إمدادات الأسلحة محدودة للغاية.
وأوضح: "أولاً، طلبت أوكرانيا خوذات واستجبنا لهذا الطلب. ثانيًا،
هناك معايير تصدير صارمة نلتزم بها عند تصدير الأسلحة
إلى مناطق الأزمات. هناك قيود تصدير ألمانية على الأسلحة، وهو ما تم القيام به في الحكومة السابقة".
وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزود كييف بخمسة آلاف خوذة.
طالب السفير الأوكراني في ألمانيا مرارًا ببدء تسليم الأسلحة الدفاعية، لكن الحكومة الألمانية، برئاسة شولتز، الاشتراكي الديموقراطي، قال إنه لن ينقل أسلحة إلى مناطق الصراع.