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المعارضة التركية تصف تزويد كييف بطائرات "بيرقدار" بالخطأ الكبير
المعارضة التركية تصف تزويد كييف بطائرات "بيرقدار" بالخطأ الكبير
صرح الأمين العام لحزب الوطن التركي (الوطن الأم) دوجو بيرينجيك لوكالة "سبوتنيك" أنه يعتبر تسليم تركيا طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا خطأ فادحًا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T06:01+0000
2022-02-07T06:01+0000
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في وقت سابق، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بيرقدار" التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

المعارضة التركية تصف تزويد كييف بطائرات "بيرقدار" بالخطأ الكبير

06:01 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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صرح الأمين العام لحزب الوطن التركي (الوطن الأم) دوجو بيرينجيك لوكالة "سبوتنيك" أنه يعتبر تسليم تركيا طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا خطأ فادحًا.
في وقت سابق، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بيرقدار" التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.

وقال بيرينجيك: صرح حزبنا مرارًا "إن إمداد تركيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار لأوكرانيا خطأ كبير. لن تستخدم هذه الأسلحة في نهاية المطاف ضد روسيا فحسب، بل أيضًا ضد تركيا نفسها".

منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.
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