https://arabic.sputniknews.com/20220207/المغرب-يفرض-إجراءات-مشددة-بعد-فتح-مطاراته-أمام-الركاب-1058162191.html

المغرب يفرض إجراءات مشددة بعد فتح مطاراته أمام الركاب

المغرب يفرض إجراءات مشددة بعد فتح مطاراته أمام الركاب

فرضت السلطات المغربية إجراءات مشددة، على حركة المسافرين، عقب فتح مطارتها اليوم الإثنين، أمام حركة الركاب. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب جريدة هسبريس المغربية، فقد اكد مصدر مسؤول في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أن "المملكة تستعد لاستقبال 98 رحلة دولية"، مشيرا إلى أن مطار محمد الخامس سوف يستقبل وحده "53 رحلة دولية".وعن طبيعة تلك الإجراءات أوضح المصدر أن "المكتب الوطني للمطارات خصص مكانا داخل المطارات مجهزا بالأطقم الطبية والصحية لإجراء اختبارات سريعة لرصد المصابين".يضاف إلى ذلك ما فرضته المغرب منذ بداية الجائحة من "إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص"بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة.يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/المغرب-يقرر-إعادة-فتح-مجاله-الجوي-بعد-إغلاق-دام-اكثر-من-شهرين-1057297503.html

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