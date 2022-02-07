المغرب يفرض إجراءات مشددة بعد فتح مطاراته أمام الركاب

وحسب جريدة هسبريس المغربية، فقد اكد مصدر مسؤول في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أن "المملكة تستعد لاستقبال 98 رحلة دولية"، مشيرا إلى أن مطار محمد الخامس سوف يستقبل وحده "53 رحلة دولية".وعن طبيعة تلك الإجراءات أوضح المصدر أن "المكتب الوطني للمطارات خصص مكانا داخل المطارات مجهزا بالأطقم الطبية والصحية لإجراء اختبارات سريعة لرصد المصابين".يضاف إلى ذلك ما فرضته المغرب منذ بداية الجائحة من "إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص"بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة.يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.
وعن طبيعة تلك الإجراءات أوضح المصدر أن "المكتب الوطني للمطارات خصص مكانا داخل المطارات مجهزا بالأطقم الطبية والصحية لإجراء اختبارات سريعة لرصد المصابين".
وكانت الحكومة المغربية قد أكدت في بيان لها أنها فرضت خضوع السياح إلى "فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم".
يضاف إلى ذلك ما فرضته المغرب منذ بداية الجائحة من "إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص"بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة.
وأشار المصدر إلى أن "مطارات المملكة مجهزة ومستعدة لاستقبال الرحلات الجوية الدولية، حيث تتكلف شركات الخطوط الجوية المغربية والعربية وباقي الشركات الأخرى بنقل المسافرين إلى المغرب".
يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.
وتعهدت السلطات المغربية بإطلاق حملة ترويجية لـ "وجهة المغرب"، وتقول إنها تعمل مع شركات الطيران لإعادة إنعاش القطاع.
في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.