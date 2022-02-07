تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220207/انخفاض-حالات-كورونا-النشطة-في-الأردن-1058140304.html
انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن
انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن
كشفت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، عن تراجع إصابات كورونا النشطة في البلاد مع استمرار زيادة العدد التراكمي للوفيات والإصابات. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:40+0000
2022-02-07T12:40+0000
2022-02-07T12:40+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_e95c9845d85ff87af7df70a0eabf6fb6.jpg
وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الصادرة صباح اليوم، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 137 ألفا و78 حالة، حسبما ذكرت وكالة "عمون".وتوفي 13 ألفا و 320 شخصا في البلاد بسبب "كوفيد 19"، وبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليون و330 ألفا و 107 إصابات، كما وصل عدد المتعافين مليون و179 ألفا و709 حالات شفاء.ووفقا لموقع "وورد ميتر" للاحصاءات، بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 396 مليون و26 ألف و 971 حالة، شفي منها 314 مليونا و974 آلاف و 58 حالة. أودى الفيروس بحياة 5 ملايين و758 ألف و896 شخص حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأردن-ذروة-الموجة-الرابعة-لجائحة-كورونا-في-منتصف-فبراير-1057487576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2555:1916_1920x0_80_0_0_77960c9b40296922191e1e9a1fe8b3f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن تابعنا عبر
كشفت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، عن تراجع إصابات كورونا النشطة في البلاد مع استمرار زيادة العدد التراكمي للوفيات والإصابات.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الصادرة صباح اليوم، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في
الأردن
إلى 137 ألفا و78 حالة، حسبما ذكرت وكالة "عمون".
وتوفي 13 ألفا و 320 شخصا في البلاد بسبب "
كوفيد 19
"، وبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليون و330 ألفا و 107 إصابات، كما وصل عدد المتعافين مليون و179 ألفا و709 حالات شفاء.
ووفقا لموقع "وورد ميتر" للاحصاءات، بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 396 مليون و26 ألف و 971 حالة، شفي منها 314 مليونا و974 آلاف و 58 حالة. أودى الفيروس بحياة 5 ملايين و758 ألف و896 شخص حول العالم.