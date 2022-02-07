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https://arabic.sputniknews.com/20220207/باحثون-يقدمون-أقوى-دليل-حتى-الآن-على-سلاح-فعال-في-محاربة-كورونا-1058130874.html
باحثون يقدمون أقوى دليل حتى الآن على "سلاح فعال" في محاربة كورونا
باحثون يقدمون أقوى دليل حتى الآن على "سلاح فعال" في محاربة كورونا
قدم علماء إسرائيليون أدلة أكثر إقناعا على أن مستويات مرتفعة من فيتامين (د) يمكن أن تساعد مرضى "كوفيد-19" على تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض أو... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:42+0000
2022-02-07T10:42+0000
مجتمع
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وقال باحثون من جامعة "بار إيلان" ومركز الجليل الطبي إن للفيتامين تأثيرا قويا على شدة المرض بحيث يمكنهم التنبؤ بكيفية إصابة الناس بالعدوى على أساس أعمار المرضى ومستويات الفيتامين لديهم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وخلص العلماء في بحث خضع مؤخرا لمراجعة أقران ونُشر يوم الخميس في مجلة "بلوس وان" إلى أن النقص في فيتامين (د) يزيد بشكل كبير من مستويات الخطر.وقال الدكتور عميئل درور، وهو طبيب في مستشفى الجليل وباحث في جامعة بار إيلان الذي كان جزءا من الفريق وراء الدراسة للصحيفة "ما نراه عندما يساعد فيتامين (د) الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد هو نتيجة فاعليته في تقوية جهاز المناعة للتعامل مع مسببات الأمراض الفيروسية التي تهاجم الجهاز التنفسي. هذا ملائم بنفس القدر لأوميكرون كما كان بالنسبة للمتحورات السابقة".في شهر يونيو/حزيران، نشر باحثون نتائج أولية أظهرت أن 26% من مرضى كورونا توفوا إذا كانوا يعانون من نقص في فيتامين D بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، مقارنة بـ 3% ممن لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د).
https://arabic.sputniknews.com/20211021/طبيب-أطفال-روسي-يتحدث-عن-الفيتامينات-التي-تحمي-الأطفال-من-كورونا-1050493096.html
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مجتمع, منوعات, فيروس كورونا

باحثون يقدمون أقوى دليل حتى الآن على "سلاح فعال" في محاربة كورونا

10:42 GMT 07.02.2022
© Photo / pixabay - Buntysmumحبوب فيتامين د المكملة
حبوب فيتامين د المكملة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Photo / pixabay - Buntysmum
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قدم علماء إسرائيليون أدلة أكثر إقناعا على أن مستويات مرتفعة من فيتامين (د) يمكن أن تساعد مرضى "كوفيد-19" على تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض أو الوفاة.
وقال باحثون من جامعة "بار إيلان" ومركز الجليل الطبي إن للفيتامين تأثيرا قويا على شدة المرض بحيث يمكنهم التنبؤ بكيفية إصابة الناس بالعدوى على أساس أعمار المرضى ومستويات الفيتامين لديهم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
طفل يسعل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
طبيب روسي يتحدث عن الفيتامينات التي تحمي الأطفال من كورونا
21 أكتوبر 2021, 07:31 GMT
وخلص العلماء في بحث خضع مؤخرا لمراجعة أقران ونُشر يوم الخميس في مجلة "بلوس وان" إلى أن النقص في فيتامين (د) يزيد بشكل كبير من مستويات الخطر.
وقال الدكتور عميئل درور، وهو طبيب في مستشفى الجليل وباحث في جامعة بار إيلان الذي كان جزءا من الفريق وراء الدراسة للصحيفة "ما نراه عندما يساعد فيتامين (د) الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد هو نتيجة فاعليته في تقوية جهاز المناعة للتعامل مع مسببات الأمراض الفيروسية التي تهاجم الجهاز التنفسي. هذا ملائم بنفس القدر لأوميكرون كما كان بالنسبة للمتحورات السابقة".
في شهر يونيو/حزيران، نشر باحثون نتائج أولية أظهرت أن 26% من مرضى كورونا توفوا إذا كانوا يعانون من نقص في فيتامين D بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، مقارنة بـ 3% ممن لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د).
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