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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بايدن-يناقش-الوضع-الروسي-الأوكراني-مع-المستشار-الألماني-في-زيارته-الأولى-للبيت-الأبيض-1058139734.html
بايدن يناقش الوضع الروسي الأوكراني مع المستشار الألماني في زيارته الأولى للبيت الأبيض
بايدن يناقش الوضع الروسي الأوكراني مع المستشار الألماني في زيارته الأولى للبيت الأبيض
يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، لأول مرة في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ‏في وقت يشهد استمرار التوترات مع روسيا بسبب مزاعم... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:35+0000
2022-02-07T12:35+0000
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وذكر مسؤول في البيت الأبيض في مكالمة مع الإعلاميين، اليوم الاثنين، أن "بايدن وشولتز سيكون لديهما أجندة كاملة للغاية للمناقشة، ونتوقع منهما التحدث بشكل كبير عن الوضع في أوكرانيا وروسيا".وأردف أنه "من المرجح أن يناقش الزعيمان مخاوفهما المشتركة بشأن التعزيز العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، والتزامهما المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات".وقال مسؤول البيت الأبيض للصحفيين: "لقد أوضحنا موقفنا للغاية، وهو أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فإن خط الغاز "نورد ستريم 2" لن يتحرك إلى الأمام".وعندما سُئل المسؤول عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعمل على طرق لمنع خط أنابيب "نورد ستريم 2" من العمل، بغض النظر عما إذا كانت روسيا ستغزو أوكرانيا، أكد معارضة الولايات المتحدة للمشروع بشكل عام.وأشار المسؤول إلى أنه "لا يوجد حاليا أي غاز يتدفق عبر خط الأنابيب، ولن يكون هناك أي غاز لشهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدبلوماسية التي تمكنت أمريكا من القيام بها بشأن هذه القضية مع ألمانيا".تأتي زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، بعد شهرين تقريبا منذ توليه منصبه، مما يسلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية.وكان بايدن قد التقى شولتز لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في قمة مجموعة العشرية، عندما دعت المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، شولتز الذي كان وزيرة المالية آنذاك لمرافقتها إلى اجتماعها مع بايدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/ألمانيا-تدرس-إرسال-مزيد-من-القوات-إلى-ليتوانيا-مع-استمرار-التوتر-على-الحدود-الأوكرانية-1058084921.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم

بايدن يناقش الوضع الروسي الأوكراني مع المستشار الألماني في زيارته الأولى للبيت الأبيض

12:35 GMT 07.02.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، لأول مرة في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ‏في وقت يشهد استمرار التوترات مع روسيا بسبب مزاعم غزوها لأوكرانيا.‏
وذكر مسؤول في البيت الأبيض في مكالمة مع الإعلاميين، اليوم الاثنين، أن "بايدن وشولتز سيكون لديهما أجندة كاملة للغاية للمناقشة، ونتوقع منهما التحدث بشكل كبير عن الوضع في أوكرانيا وروسيا".
وأردف أنه "من المرجح أن يناقش الزعيمان مخاوفهما المشتركة بشأن التعزيز العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، والتزامهما المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات".
وأضاف: "وفيما يتعلق بذلك، سيناقش بايدن وشولتز جهود أمريكا المستمرة لإعداد حزمة عقوبات قوية من شأنها أن تفرض تكاليف باهظة، في حال أن غزت روسيا أوكرانيا".
وقال مسؤول البيت الأبيض للصحفيين: "لقد أوضحنا موقفنا للغاية، وهو أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فإن خط الغاز "نورد ستريم 2" لن يتحرك إلى الأمام".
وعندما سُئل المسؤول عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعمل على طرق لمنع خط أنابيب "نورد ستريم 2" من العمل، بغض النظر عما إذا كانت روسيا ستغزو أوكرانيا، أكد معارضة الولايات المتحدة للمشروع بشكل عام.
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
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أمس, 06:44 GMT
وأشار المسؤول إلى أنه "لا يوجد حاليا أي غاز يتدفق عبر خط الأنابيب، ولن يكون هناك أي غاز لشهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدبلوماسية التي تمكنت أمريكا من القيام بها بشأن هذه القضية مع ألمانيا".
تأتي زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، بعد شهرين تقريبا منذ توليه منصبه، مما يسلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية.
وكان بايدن قد التقى شولتز لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في قمة مجموعة العشرية، عندما دعت المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، شولتز الذي كان وزيرة المالية آنذاك لمرافقتها إلى اجتماعها مع بايدن.
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