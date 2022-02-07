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https://arabic.sputniknews.com/20220207/برلنتي-عامر-تتصدر-عمليات-البحث-على-غوغل-1058150906.html
برلنتي عامر تتصدر عمليات البحث على "غوغل"
برلنتي عامر تتصدر عمليات البحث على "غوغل"
تصدّر اسم الفنانة المصرية برلنتي عامر عمليات البحث على محرك البحث "غوغل" بعد إعلان انفصالها عن الفنان المصري سعد الصغير. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:56+0000
2022-02-07T15:56+0000
2022-02-07T15:56+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلنت عامر انفصالها عن سعد الصغير، أمس الأحد، وهو ما يصنع نهاية لزواج أعلنا عنه قبل نحو عام دون حفل زفاف، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم".وأصبح طلاق برلنتي عامر وسعد الصغير، من بين عمليات البحث الأكثر رواجا على "غوغل"، اليوم الاثنين.وكتبت برلنتي عامر منشورًا على "فيسبوك"، أمس الأحد، قالت فيه: "كل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".وكانت برلنتي عامر، هي الزوجة الثانية للفنان المصري سعد الصغير، وتسبب هذا الزواج في جدل واسع بعدما علمت زوجته الأولى نور الهدى بهذا الزواج، العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210405/أشوف-فيكم-يوم-زوجة-سعد-الصغير-تعلق-بغضب-على-زواجه-من-برلنتي-عامر-1048584998.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر
برلنتي عامر تتصدر عمليات البحث على "غوغل" تابعنا عبر
تصدّر اسم الفنانة المصرية برلنتي عامر عمليات البحث على محرك البحث "غوغل" بعد إعلان انفصالها عن الفنان المصري سعد الصغير.
وأعلنت عامر انفصالها عن سعد الصغير، أمس الأحد، وهو ما يصنع نهاية لزواج أعلنا عنه قبل نحو عام دون حفل زفاف،
بحسب ما ذكرته
صحيفة "المصري اليوم".
وأصبح طلاق برلنتي عامر وسعد الصغير، من بين عمليات البحث الأكثر رواجا على "غوغل"، اليوم الاثنين.
وكتبت برلنتي عامر منشورًا على "فيسبوك"، أمس الأحد، قالت فيه: "كل الحب والتقدير
لشخص سعد الصغير
، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".
وكانت برلنتي عامر، هي الزوجة الثانية للفنان المصري سعد الصغير، وتسبب هذا الزواج في جدل واسع بعدما علمت
زوجته الأولى
نور الهدى بهذا الزواج، العام الماضي.