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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بشرى-للمصريين-بخصوص-مواجهة-بلادهم-مع-السنغال-في-كأس-العالم-1058161391.html
بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم
بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم
أكدت إحدى الفضائيات المصرية أنها حصلت على حقوق إذاعة مواجهة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T21:14+0000
2022-02-07T21:14+0000
2022-02-07T21:14+0000
مصر
السنغال
بطولة كأس العالم 2022
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058035580_0:0:1035:582_1920x0_80_0_0_e0c586d05e3b01660b2208ebdce3f256.jpg
وحسب أخبار اليوم المصرية فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.يشار إلى أن المواجهة المصرية السنغالية ستكون على مرحلتين، الأولى في مصر ، يوم 23 مارس/ آذار المقبل، والأخرى يوم 29 من الشهر نفسه في السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بث-مباشر-مباراة-مصر-0-والسنغال-0-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058112404.html
مصر
السنغال
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, السنغال, بطولة كأس العالم 2022
بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم تابعنا عبر
أكدت إحدى الفضائيات المصرية أنها حصلت على حقوق إذاعة مواجهة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.
وحسب
أخبار اليوم
المصرية فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأعلنت القناة أنها ستقوم بنقل المباراة الأولى التي ستقام في مصر بأفضل الإماكانيات المتاحة.
يشار إلى أن المواجهة المصرية السنغالية ستكون على مرحلتين، الأولى في مصر ، يوم 23 مارس/ آذار المقبل، والأخرى يوم 29 من الشهر نفسه في السنغال.