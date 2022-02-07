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بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بشرى-للمصريين-بخصوص-مواجهة-بلادهم-مع-السنغال-في-كأس-العالم-1058161391.html
بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم
بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم
أكدت إحدى الفضائيات المصرية أنها حصلت على حقوق إذاعة مواجهة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T21:14+0000
2022-02-07T21:14+0000
مصر
السنغال
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب أخبار اليوم المصرية فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.يشار إلى أن المواجهة المصرية السنغالية ستكون على مرحلتين، الأولى في مصر ، يوم 23 مارس/ آذار المقبل، والأخرى يوم 29 من الشهر نفسه في السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بث-مباشر-مباراة-مصر-0-والسنغال-0-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058112404.html
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السنغال
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مصر, السنغال, بطولة كأس العالم 2022

بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مع السنغال في كأس العالم

21:14 GMT 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالمنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022
المنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أكدت إحدى الفضائيات المصرية أنها حصلت على حقوق إذاعة مواجهة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.
وحسب أخبار اليوم المصرية فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
السنغال تحرز لقب أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر بـ4 أهداف مقابل 2 بركلات الترجيح
أمس, 18:08 GMT
وأعلنت القناة أنها ستقوم بنقل المباراة الأولى التي ستقام في مصر بأفضل الإماكانيات المتاحة.
يشار إلى أن المواجهة المصرية السنغالية ستكون على مرحلتين، الأولى في مصر ، يوم 23 مارس/ آذار المقبل، والأخرى يوم 29 من الشهر نفسه في السنغال.
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