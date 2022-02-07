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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بعد-إغلاق-لعامين-بسبب-كورونا-أستراليا-تعيد-فتح-حدودها-أمام-السياح-1058148233.html
بعد إغلاق لعامين بسبب كورونا... أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح
بعد إغلاق لعامين بسبب كورونا... أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح
أعلنت أستراليا أنها ستعيد فتح حدودها أمام السائحين الملقحين بالكامل في 21 فبراير/شباط الجاري، بعد إغلاق صارم استمر نحو عامين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:12+0000
2022-02-07T15:12+0000
العالم
فيروس كورونا
أستراليا
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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين: "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا"، مشيرا إلى أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات الملقحين بالكامل في 21 فبراير الجاري.وأضاف: "إذا كنت ملقحا بجرعتين، نتطلع للترحيب بك مجددا في أستراليا".يشار إلى أنه رغم قرار فتح الحدود أمام السائحين، ما زال السفر ضمن أستراليا خاضعا لقيود، وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين.​​​​​​​وتعد أستراليا من بين أكثر الدول تشددا في العالم فيما يتعلق بالتدابير المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، إذ أغلقت حدودها في مارس/آذار 2020 على خلفية تفشي جائحة كورونا عالميا.
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العالم, فيروس كورونا, أستراليا

بعد إغلاق لعامين بسبب كورونا... أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح

15:12 GMT 07.02.2022
© REUTERS / DAVID GRAYرئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / DAVID GRAY
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أعلنت أستراليا أنها ستعيد فتح حدودها أمام السائحين الملقحين بالكامل في 21 فبراير/شباط الجاري، بعد إغلاق صارم استمر نحو عامين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين: "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا"، مشيرا إلى أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات الملقحين بالكامل في 21 فبراير الجاري.
وأضاف: "إذا كنت ملقحا بجرعتين، نتطلع للترحيب بك مجددا في أستراليا".
يشار إلى أنه رغم قرار فتح الحدود أمام السائحين، ما زال السفر ضمن أستراليا خاضعا لقيود، وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين.​​​​​​​
15:03 GMT
وتعد أستراليا من بين أكثر الدول تشددا في العالم فيما يتعلق بالتدابير المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، إذ أغلقت حدودها في مارس/آذار 2020 على خلفية تفشي جائحة كورونا عالميا.
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