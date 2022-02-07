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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بوتين-الاجتماع-مع-ماكرون-كان-مفيدا-جدا-1058161215.html
بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا
بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T21:08+0000
2022-02-07T21:08+0000
2022-02-07T21:20+0000
روسيا
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وتابع، اليوم الاثنين: "استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم"، مضيفا: "لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف".وأوضح الرئيس الروسي أن "أعضاء الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تم بحث هذا الموضوع مع ماكرون.وتابع: "هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا".ولفت الرئيس الروسي إلى أن كييف ترفض إمكانية استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية من خلال الحوار مع دونباس.
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روسيا
بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا 21:08 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 21:20 GMT 07.02.2022) تابعنا عبر يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.
وتابع، اليوم الاثنين: "استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم"، مضيفا: "لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف".
وأوضح الرئيس الروسي أن "أعضاء الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تم بحث هذا الموضوع مع ماكرون.
وقال بوتين: "نأمل أن يبحث ماكرون ما تم مناقشته اليوم في كييف"
وتابع: "هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن كييف ترفض إمكانية استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية من خلال الحوار مع دونباس.