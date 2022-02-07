موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا".وأضاف بوتين: "منذ 30 عامًا، نحاول إقناعهم بعدم القيام بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن ببساطة تم تجاهل جميع مخاوفنا ومطالبنا ومقترحاتنا".هذا ووصل الرئيس ماكرون مساء الاثنين الى العاصمة الروسية، وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي استمرت الى نحو خمس ساعات.تأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
هذا ووصل الرئيس ماكرون مساء الاثنين الى العاصمة الروسية، وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي استمرت الى نحو خمس ساعات.
تأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.
وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.