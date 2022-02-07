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بوتين: نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا
بوتين: نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا
استغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من طلب الناتو عدم نشر ردوده على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T23:09+0000
2022-02-07T23:09+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا".وأضاف بوتين: "منذ 30 عامًا، نحاول إقناعهم بعدم القيام بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن ببساطة تم تجاهل جميع مخاوفنا ومطالبنا ومقترحاتنا".هذا ووصل الرئيس ماكرون مساء الاثنين الى العاصمة الروسية، وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي استمرت الى نحو خمس ساعات.تأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بوتين-الاجتماع-مع-ماكرون-كان-مفيدا-جدا-1058161215.html
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فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا

23:09 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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استغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من طلب الناتو عدم نشر ردوده على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "نستغرب طلب عدم نشر ردود الناتو على مقترحاتنا لأننا لم نخف شيئا".
وأضاف بوتين: "منذ 30 عامًا، نحاول إقناعهم بعدم القيام بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن ببساطة تم تجاهل جميع مخاوفنا ومطالبنا ومقترحاتنا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا
21:08 GMT
هذا ووصل الرئيس ماكرون مساء الاثنين الى العاصمة الروسية، وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي استمرت الى نحو خمس ساعات.
تأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.
وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
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