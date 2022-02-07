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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بوريل-أولوياتنا-حاليا-هي-تنويع-مصادر-الطاقة-لتفادي-انقطاع-التزويد-من-روسيا-1058155922.html
بوريل: أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا
بوريل: أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا
أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أن الأولوية للاتحاد هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، إذا ما تصاعد الوضع... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:05+0000
2022-02-07T18:05+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين: " فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، وحتى التأكد من تنافسية سوق الطاقة".وتابع بوريل: "(وزير الخارجية الروسي) لافروف أرسل رسالة لكل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي داعيا الأخذ بالحسبان مخاوف روسيا وشواغلها الأمنية، وأنسق لصياغة رد على تلك الرسالة".ومن جانبه، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومات ومنتجي الطاقة بشأن زيادة الإنتاج والقدرة على التوزيع في أوروبا، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس والحلفاء لزيادة المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها "لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا"، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/هلع-أوروبي--أمريكي-من-سلاح-الغاز-الروسي-ومناشدات-للإمداد-1058149842.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا

18:05 GMT 07.02.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLERجوزيب بوريل
جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLER
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أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أن الأولوية للاتحاد هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، إذا ما تصاعد الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أنه جاري تنسيق رد على رسالة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن المخاوف الأمنية لبلاده.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين: " فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، وحتى التأكد من تنافسية سوق الطاقة".
وتابع بوريل: "(وزير الخارجية الروسي) لافروف أرسل رسالة لكل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي داعيا الأخذ بالحسبان مخاوف روسيا وشواغلها الأمنية، وأنسق لصياغة رد على تلك الرسالة".
ومن جانبه، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومات ومنتجي الطاقة بشأن زيادة الإنتاج والقدرة على التوزيع في أوروبا، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس والحلفاء لزيادة المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
هلع أوروبي- أمريكي من سلاح "الغاز الروسي" ومناشدات "للإمداد"
15:45 GMT
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها "لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا"، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.
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