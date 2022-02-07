بيسكوف: الكرملين لا يتوقع أي تغييرات حاسمة بعد لقاء واحد بين بوتين وماكرون

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع أن يصبح لقاء بوتين وماكرون نقطة تحول في الوضع المتوتر في أوروبا حاليا فيما يتعلق بأوكرانيا: "إيمانويل ماكرون رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. هذا أمر هام. لكن الوضع معقد للغاية بحيث لا يمكن توقع أي تغييرات حاسمة خلال لقاء واحد. لكننا نعلم، وماكرون نفسه أخبر بوتين أنه سيأتي ببعض الأفكار لإيجاد خيارات محتملة لنزع فتيل التوترات في أوروبا".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين لا يتوقع أن يحمل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون تغييرات حاسمة فيما يتعلق بالوضع المتوتر في أوروبا بسبب أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع أن يصبح لقاء بوتين وماكرون نقطة تحول في الوضع المتوتر في أوروبا حاليا فيما يتعلق بأوكرانيا: "إيمانويل ماكرون رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. هذا أمر هام. لكن الوضع معقد للغاية بحيث لا يمكن توقع أي تغييرات حاسمة خلال لقاء واحد. لكننا نعلم، وماكرون نفسه أخبر بوتين أنه سيأتي ببعض الأفكار لإيجاد خيارات محتملة لنزع فتيل التوترات في أوروبا".