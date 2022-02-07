تحذير أممي من خفض حجم المساعدات لـ11 مليون يمني بسبب نقص التمويل

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن".وأوضح أنه "من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل"، دون تفاصيل أخرى.وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه سيتلقى 8 ملايين يمني حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه سيتلقى 8 ملايين يمني حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.