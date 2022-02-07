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تحذير أممي من خفض حجم المساعدات لـ11 مليون يمني بسبب نقص التمويل
تحذير أممي من خفض حجم المساعدات لـ11 مليون يمني بسبب نقص التمويل
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة إلى 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:54+0000
2022-02-07T18:54+0000
العالم العربي
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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن".وأوضح أنه "من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل"، دون تفاصيل أخرى.وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه سيتلقى 8 ملايين يمني حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الحرب-في-اليمن-هل-عجز-العالم-عن-وضع-نهاية-لتلك-المأساة؟-1056857832.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

تحذير أممي من خفض حجم المساعدات لـ11 مليون يمني بسبب نقص التمويل

18:54 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / Ahmad Al-Bashaيحضر الطلاب اليمنيون دروسًا في مباني سكنية وتجارية غير مكتملة تم تحويلها إلى مدرسة وفصول دراسية في مدرسة الثلايا في مدينة تعز الثالثة في اليمن، 22 أغسطس 2021
يحضر الطلاب اليمنيون دروسًا في مباني سكنية وتجارية غير مكتملة تم تحويلها إلى مدرسة وفصول دراسية في مدرسة الثلايا في مدينة تعز الثالثة في اليمن، 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Ahmad Al-Basha
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة إلى 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن".

وأضاف: "قريبًا، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة"، مشيرا إلى أنه "قد يفقد 4.6 مليون شخص (إجمالي السكان 30 مليونا) إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".

وأوضح أنه "من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل"، دون تفاصيل أخرى.
وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه سيتلقى 8 ملايين يمني حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.
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وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
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