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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ترامب-يدعوك-لتناول-العشاء-معه-مقابل-250-ألف-دولار-1058120044.html
ترامب يدعوك لتناول العشاء معه مقابل 250 ألف دولار
ترامب يدعوك لتناول العشاء معه مقابل 250 ألف دولار
قدم أنصار حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، عرضا جديدا للراغبين بلقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتناول وجبة عشاء معه. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T05:50+0000
2022-02-07T05:50+0000
2022-02-07T05:55+0000
دونالد ترامب
العالم
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فضمن حملة تبرعية يقوم بها أنصار الحزب، وجهوا الدعوة للراغبين بلقاء ترامب بدفع مبلغ مالي يصل إلى 250 ألف دولار نظير لقائهم الرئيس السابق وتناول وجبة من الطعام معه.فخلال حفل من المقرر إقامته في 23 فبراير/ شباط بعنوان "Take Back Congress Candidate Forum"، يسعى أنصار الحزب لجمع التبرعات للجنة "العمل السياسي العليا" الخاصة بترامب.مقابل هذا المبلغ يمكن للأزواج تناول "عشاء خاص" مع ترامب، والتقاط صورة معه، و"خيار شراء إقامة لمدة ليلتين في منتجع الغولف بمارالاغو"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.ومقابل 100 ألف دولار للزوجين (أو 50 ألف دولار للشخص)، لا يزال بإمكان رؤساء MAGA الحصول على صورة مع ترامب، لكن عليهم تناول العشاء مع مرشحي الكونغرس، وليس الرئيس السابق.ومقابل 5 آلاف دولار للزوجين (3 آلاف دولار للشخص)، كل ما تحصل عليه هو عشاء مع المرشحين و"تعليقات" من ترامب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, العالم
ترامب يدعوك لتناول العشاء معه مقابل 250 ألف دولار 05:50 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 07.02.2022) تابعنا عبر
قدم أنصار حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، عرضا جديدا للراغبين بلقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتناول وجبة عشاء معه.
فضمن حملة تبرعية يقوم بها أنصار الحزب، وجهوا الدعوة للراغبين
بلقاء ترامب
بدفع مبلغ مالي يصل إلى 250 ألف دولار نظير لقائهم الرئيس السابق وتناول وجبة من الطعام معه.
فخلال حفل من المقرر إقامته في 23 فبراير/ شباط بعنوان "Take Back Congress Candidate Forum"، يسعى أنصار الحزب لجمع التبرعات للجنة "العمل السياسي العليا" الخاصة بترامب.
مقابل هذا المبلغ يمكن للأزواج
تناول "عشاء خاص" مع ترامب
، والتقاط صورة معه، و"خيار شراء إقامة لمدة ليلتين في منتجع الغولف بمارالاغو"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.
ومقابل 100 ألف دولار للزوجين (أو 50 ألف دولار للشخص)، لا يزال بإمكان رؤساء MAGA الحصول على صورة مع ترامب، لكن عليهم تناول العشاء مع مرشحي الكونغرس، وليس الرئيس السابق.
ومقابل 5 آلاف دولار للزوجين (3 آلاف دولار للشخص)، كل ما تحصل عليه هو عشاء مع المرشحين و"تعليقات" من ترامب.