https://arabic.sputniknews.com/20220207/توافق-على-الإطاحة-بالحكومة-الليبية-المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تعلق-ترشيح-زيباري-لمنصب-الرئيس-1058142738.html

توافق على الإطاحة بالحكومة الليبية... المحكمة الاتحادية في العراق تعلق ترشيح زيباري لمنصب الرئيس

توافق على الإطاحة بالحكومة الليبية... المحكمة الاتحادية في العراق تعلق ترشيح زيباري لمنصب الرئيس

في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا توافقه مع البرلمان على تغيير الحكومة، علّقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ترشح وزير الخارجية السابق... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T13:40+0000

2022-02-07T13:40+0000

2022-02-07T13:40+0000

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عالم سبوتنيك

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7-2 Sputnik World توافق على الإطاحة بحكومة الدبيبة بشروط

توافق بين مجلسي النواب والدولة على الإطاحة بحكومة الدبيبة بشروطدعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، مجلس النواب إلى اعتماد خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، محذراً في الوقت نفسه من إقدام مجلس النواب على تغيير الحكومة منفردا.وشدد على ضرورة اعتماد مجلس النواب خريطة طريق متكاملة بمساريها الدستوري والتنفيذي، والعمل سوياً على إنجاز المسارين بالتوازي.وطالب المشري مجلس النواب، خلال جلسته، الاثنين 7 فبراير/ شباط، باعتماد خريطة طريق متكاملة، و"عدم الاقتصار على تغيير الحكومة التي ستعود بالليبيين إلى الانقسام، لأنها لن تتمكّن من العمل من طرابلس"، على حد قوله.وأوضح أن هناك شبه غياب للإرادة الدولية، وهذا يدل على أن المجتمع الدولي منقسم على ذاته تجاه الملف الليبي، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يستطيع الوقوف ضد حكومة جديدة إذا كان هناك اجماع على ذلك من قبل الليبيين، بحسب قوله.المحكمة الاتحادية في العراق تعلق ترشيح هوشيار زيباري لمنصب الرئاسة مؤقتا بسبب دعاوى فسادقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراقية "مؤقتا".وجاء هذا القرار قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية، الاثنين، التي من المتوقع أن تشهد مقاطعة كبيرة من قبل النواب.وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة.وأوضح أن تأجيل الجلسة جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة، وعدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وإصرار الإطار التنسيقي على أن يكون شريكا في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري.وأعرب العزاوي، عن اعتقاده أنه قد يكون هناك ترضية فيما يخص مرشح رئاسة الجمهورية وقد تكون شخصية توافقية مستقلة ولا تنتمي للحزبين الكرديين.المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار الرئيس التونسي بحله ويتعهد بممارسة مهامهاعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل المجلس "غير قانوني" ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.وأوضح أن "رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".وأكد بوزاخر في تصريحات لوسائل إعلام تونسية محلية، أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".وأكد الترجمان أن الرئيس سعيد سيقوم بإيجاد مجلس قضاء أعلى يضمن حقوق التونسيين.ورأى أن هناك حالة رضا في الشارع التونسي لقرار سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى، وقلل من رد فعل المجلس الأعلى للقضاء على قرار سعيد لأن الدولة لديها كل القدرة القانونية على جميع المؤسسات، على حد قوله.

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