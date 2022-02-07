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https://arabic.sputniknews.com/20220207/توسع-الناتو-باتجاه-الشرق-سيؤدي-إلى-تدميره-1058135439.html
توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
قال الأمين العام لحزب "الوطن" التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، إن توسع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدا لروسيا وتركيا وإيران والصين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:00+0000
2022-02-07T11:00+0000
2022-02-07T11:04+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
الناتو
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وصرح برينجك لوكالة "سبوتنيك":وأضاف، "الزيارة بطريقة ما تأخذ خطا ضد تهديد الحرب من الولايات المتحدة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومضيق هرمز".
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سبوتنيك عربي
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كاريكاتير, وسائط متعددة, الناتو
توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
11:00 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 07.02.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحزب "الوطن" التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، إن توسع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدا لروسيا وتركيا وإيران والصين.
وصرح برينجك لوكالة "سبوتنيك":
أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ثم إلى أنقرة، ترمز إلى خريطة الطريق ليس فقط للمنطقة فقط، ولكن أيضا للعالم بهدف السلام والتفاهم المتبادل.
وأضاف، "الزيارة بطريقة ما تأخذ خطا ضد تهديد الحرب من الولايات المتحدة
في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومضيق هرمز".