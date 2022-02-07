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توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
قال الأمين العام لحزب "الوطن" التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، إن توسع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدا لروسيا وتركيا وإيران والصين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
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وصرح برينجك لوكالة "سبوتنيك":وأضاف، "الزيارة بطريقة ما تأخذ خطا ضد تهديد الحرب من الولايات المتحدة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر العرب ومضيق هرمز".
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كاريكاتير, وسائط متعددة, الناتو

توسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره

11:00 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 07.02.2022)
© Sputnikتوسع "الناتو" باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره
توسع الناتو باتجاه الشرق سيؤدي إلى تدميره - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik
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قال الأمين العام لحزب "الوطن" التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، إن توسع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدا لروسيا وتركيا وإيران والصين.
وصرح برينجك لوكالة "سبوتنيك":

أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ثم إلى أنقرة، ترمز إلى خريطة الطريق ليس فقط للمنطقة فقط، ولكن أيضا للعالم بهدف السلام والتفاهم المتبادل.

وأضاف، "الزيارة بطريقة ما تأخذ خطا ضد تهديد الحرب من الولايات المتحدة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر العرب ومضيق هرمز".
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