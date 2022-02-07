https://arabic.sputniknews.com/20220207/جريمة-تصدم-الشارع-السوري-تعذيب-الطفل-قطيفان-على-أيدي-خاطفيه-1058140888.html

جريمة تصدم الشارع السوري... تعذيب الطفل قطيفان على أيدي خاطفيه

جريمة تصدم الشارع السوري... تعذيب الطفل قطيفان على أيدي خاطفيه

صُدم الشارع السوري قبل أيام بمقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهِر طفلاً عاري الجسد وهو يتعرّض للجَلد والتعذيب من قبل عصابة اختطفته قبل قرابة ثلاثة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T12:50+0000

2022-02-07T12:50+0000

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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الطفل فواز قطيفان، كان في الطريق إلى مدرسته الابتدائية في الحي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً، قبل أن يعترضه ملثّمون يركبون دراجتين، ليذهبوا به إلى مكان مجهول حتى الآن."مشان الله لا تضربوني...".. كلمات تلفّظ بها قطيفان ذو الثمانية أعوام أثناء تعرّضه للضرب، متوسّلاً الرأفة من قبل أشخاص لا زالت هويتهم مجهولة، ولم تشفع كلماته البريئة بإيقاف التعذيب، بل واصلت العصابة مسلسلها الإجرامي بإرسال مقطع الفيديو إلى ذويه، لإجبارهم على دفع فدية لقاء الإفراج عنه، تصل إلى مبلغ 500 مليون ليرة سورية.وفور انتشار المقطع تعالت أصوات السوريين لمساعدة الطفل قطيفان، وبدأت أعمال جمع التبرعات لإعانة أسرته، إضافة إلى نشر هاشتاغات بموقع التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عنه.ويشير قطيفان إلى أن العائلة بأكملها تأهّبت لجمع الفدية المطلوبة، مشيرا إلى أنهم باعوا أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم بأبخس الأثمان لإنقاذ ابنهم المظلوم علماً أنه وحيد أهله، منوّهاً بتضامن المجتمع السوري بأكمله سواء بتقديم المساعدات المادية أو بتعاطفهم مع هذه القضية، مؤكداً تعاون الجهات المعنية لإعادة الطفل إلى ذويه.من جانبه، بيّن قائد شرطة درعا ضرار الدندل في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الجهات المعنيّة كلّفت فرع الأمن الجنائي بمتابعة القضية منذ اللحظات الأولى لوقوع حادثة الاختطاف وإقدام ذوي المخطوف على مراجعة مخفر الشرطة في داعل، وإعلامهم بالحادثة.وأكد أن الجهات الشرطيّة تقوم بكافة الإجراءات المطلوبة التحقيقية والبحثية والتقنية، وهناك خطوط لديهم ستؤدي إلى نتائج إيجابية، متابعاً: "هذه قضية إنسانية بامتياز، تعاون فيها المجتمع المدني في درعا بشكل مطلق، وخاصة بعد أن نشر الخاطفون الفيديو الأخير لتعذيب الطفل".وكشف عن استغلال هذه القضية من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية التي سخّرها أعداء سوريا، مؤكداً وعي الشعب السوري وإدراكه بعدم الانسياق وراء هذه القنوات ومشغّليها.ولم تكن حادثة خطف الطفل قطيفان غريبة عن حوادث الخطف الأخرى، التي يستغل فيها الخاطفون صرخات الأطفال لتنفيذ مطالبهم، للضغط على المجتمع بأكمله كون هؤلاء الصغار من أكثر الفئات هشاشة، وأقلّها قدرة على الدفاع عن النفس.

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