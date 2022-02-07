جورجينا تهدي رونالدو سيارة بمناسبة عيد ميلاده... فيديو

وفتحت جورجينا باب منزلهما في تشيشاير في مدينة مانشستر وهي ترتدي سروالا ورديا لمفاجأة نجم مانشستر يونايتد بالهدية.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له. ونشرت جورجينا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مقطعا مصورا، ظهر خلاله النجم البرتغالي وهو يتلقى هديته مع منشور جاء فيه : "سعيدة 37 عامًا على حب حياتي . نحن نحبك بلا حدود. خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا. مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والالهام".هذا وكان البرتغالي قد هنأ حبيبته جورجينا رودريغيز، في وقت سابق، بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي.وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.
احتفلت جورجينا رودريغيز بعيد ميلاد صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابع والثلاثين، بإهدائه سيارة "كاديلاك إسكاليد" ذات ثمانية مقاعد.
وفتحت جورجينا باب منزلهما في تشيشاير في مدينة مانشستر وهي ترتدي سروالا ورديا لمفاجأة نجم مانشستر يونايتد بالهدية.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له.
ونشرت جورجينا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مقطعا مصورا، ظهر خلاله النجم البرتغالي وهو يتلقى هديته مع منشور جاء فيه : "سعيدة 37 عامًا على حب حياتي . نحن نحبك بلا حدود. خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا. مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والالهام".