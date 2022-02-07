تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/جورجينا-تهدي-رونالدو-سيارة-بمناسبة-عيد-ميلاده-فيديو-1058123810.html
جورجينا تهدي رونالدو سيارة بمناسبة عيد ميلاده... فيديو
جورجينا تهدي رونالدو سيارة بمناسبة عيد ميلاده... فيديو
احتفلت جورجينا رودريغيز بعيد ميلاد صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابع والثلاثين، بإهدائه سيارة "كاديلاك إسكاليد" ذات ثمانية مقاعد. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:50+0000
2022-02-07T08:04+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049785258_0:308:2545:1740_1920x0_80_0_0_fce94b8f1c40f00d4a3c5b83885f2d38.jpg
وفتحت جورجينا باب منزلهما في تشيشاير في مدينة مانشستر وهي ترتدي سروالا ورديا لمفاجأة نجم مانشستر يونايتد بالهدية.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له. ونشرت جورجينا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مقطعا مصورا، ظهر خلاله النجم البرتغالي وهو يتلقى هديته مع منشور جاء فيه : "سعيدة 37 عامًا على حب حياتي . نحن نحبك بلا حدود. خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا. مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والالهام".هذا وكان البرتغالي قد هنأ حبيبته جورجينا رودريغيز، في وقت سابق، بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي.وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049785258_0:70:2545:1979_1920x0_80_0_0_09d1b5eefd213c1af75091e31350e106.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

جورجينا تهدي رونالدو سيارة بمناسبة عيد ميلاده... فيديو

07:50 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / VINCENZO PINTOجورجينا رودريغز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
جورجينا رودريغز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / VINCENZO PINTO
تابعنا عبر
احتفلت جورجينا رودريغيز بعيد ميلاد صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابع والثلاثين، بإهدائه سيارة "كاديلاك إسكاليد" ذات ثمانية مقاعد.
وفتحت جورجينا باب منزلهما في تشيشاير في مدينة مانشستر وهي ترتدي سروالا ورديا لمفاجأة نجم مانشستر يونايتد بالهدية.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له.
ونشرت جورجينا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مقطعا مصورا، ظهر خلاله النجم البرتغالي وهو يتلقى هديته مع منشور جاء فيه : "سعيدة 37 عامًا على حب حياتي . نحن نحبك بلا حدود. خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا. مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والالهام".
هذا وكان البرتغالي قد هنأ حبيبته جورجينا رودريغيز، في وقت سابق، بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي.
وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية