https://arabic.sputniknews.com/20220207/خبير-أتوقع-أن-يكون-المرشح-لرئاسة-العراق-شخصية-توافقية-غير-حزبية---1058142585.html

خبير: أتوقع أن يكون المرشح لرئاسة العراق شخصية توافقية غير حزبية

خبير: أتوقع أن يكون المرشح لرئاسة العراق شخصية توافقية غير حزبية

قال رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية، د. رائد العزاوي، إن تأجيل جلسة مجلس النواب للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية جاء لأسباب متعددة، معربا عن اعتقاده أن... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T13:32+0000

2022-02-07T13:32+0000

2022-02-07T13:32+0000

العالم العربي

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وأوضح العزاوي في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تأجيل الجلسة جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة، وعدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وإصرار الإطار التنسيقي على أن يكون شريكا في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري.وأعرب العزاوي عن اعتقاده أنه قد يكون هناك ترضية فيما يخص مرشح رئاسة الجمهورية وقد تكون شخصية توافقية مستقلة ولا تنتمي للحزبين الكرديين.ولفت إلى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني في هذا التوقيت لن تكون مؤثرة كما كانت من قبل في المشهد السياسي العراقي، لأن الدور الإيراني بدأ يتراجع مؤخرا، على حد قوله.وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراءات ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراقية "مؤقتا".وأوضحت المحكمة إن ترشح زيباري لا يمكن أن يستمر ما لم يتم الفصل في اتهامات بالفساد ضده في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزير المالية.وفي وقت سابق، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بأن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".

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العالم العربي