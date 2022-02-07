تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/خبير-أتوقع-أن-يكون-المرشح-لرئاسة-العراق-شخصية-توافقية-غير-حزبية---1058142585.html
خبير: أتوقع أن يكون المرشح لرئاسة العراق شخصية توافقية غير حزبية
خبير: أتوقع أن يكون المرشح لرئاسة العراق شخصية توافقية غير حزبية
قال رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية، د. رائد العزاوي، إن تأجيل جلسة مجلس النواب للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية جاء لأسباب متعددة، معربا عن اعتقاده أن... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:32+0000
2022-02-07T13:32+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_0:154:3500:2123_1920x0_80_0_0_a771ee133e676738fe03a1e5724f4c0e.jpg
وأوضح العزاوي في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تأجيل الجلسة جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة، وعدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وإصرار الإطار التنسيقي على أن يكون شريكا في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري.وأعرب العزاوي عن اعتقاده أنه قد يكون هناك ترضية فيما يخص مرشح رئاسة الجمهورية وقد تكون شخصية توافقية مستقلة ولا تنتمي للحزبين الكرديين.ولفت إلى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني في هذا التوقيت لن تكون مؤثرة كما كانت من قبل في المشهد السياسي العراقي، لأن الدور الإيراني بدأ يتراجع مؤخرا، على حد قوله.وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراءات ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراقية "مؤقتا".وأوضحت المحكمة إن ترشح زيباري لا يمكن أن يستمر ما لم يتم الفصل في اتهامات بالفساد ضده في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزير المالية.وفي وقت سابق، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بأن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_232:0:3268:2277_1920x0_80_0_0_87ea59a3aea6667e3e5ef7231ac7354c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

خبير: أتوقع أن يكون المرشح لرئاسة العراق شخصية توافقية غير حزبية

13:32 GMT 07.02.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
قال رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية، د. رائد العزاوي، إن تأجيل جلسة مجلس النواب للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية جاء لأسباب متعددة، معربا عن اعتقاده أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية شخصية توافقية مستقلة.
وأوضح العزاوي في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تأجيل الجلسة جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة، وعدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وإصرار الإطار التنسيقي على أن يكون شريكا في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري.
وأعرب العزاوي عن اعتقاده أنه قد يكون هناك ترضية فيما يخص مرشح رئاسة الجمهورية وقد تكون شخصية توافقية مستقلة ولا تنتمي للحزبين الكرديين.
ولفت إلى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني في هذا التوقيت لن تكون مؤثرة كما كانت من قبل في المشهد السياسي العراقي، لأن الدور الإيراني بدأ يتراجع مؤخرا، على حد قوله.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراءات ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراقية "مؤقتا".
وأوضحت المحكمة إن ترشح زيباري لا يمكن أن يستمر ما لم يتم الفصل في اتهامات بالفساد ضده في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
وفي وقت سابق، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بأن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".
وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية