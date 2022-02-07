خبير: إسرائيل تلجأ لكل أساليب الضغط على لبنان للقبول بشروطها في ترسيم الحدود البحرية

خبير: إسرائيل تلجأ لكل الأساليب للضغط على لبنان للقبول بشروطها في ترسيم الحدود البحرية
خبير: إسرائيل تلجأ لكل الأساليب للضغط على لبنان للقبول بشروطها في ترسيم الحدود البحرية
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:ويعتقد أبو زيد "أن الحرب المباشرة غير ممكنة بالوقت الحاضر، لإن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بذلك، وبالتالي تلجأ إسرائيل إلى العقوبات، وإلى جميع وسائل الضغط والتهويل على لبنان، من أجل فرض ظرف يحتم عليه القبول بترسيم الحدود البحرية وفق شروطها".بدوره يقول الإعلامي حسان الحسن، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما قام به وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من توقيع على أمر توقيف لشركات لبنانية مدنية، بدعوى تقديمها دعما ماديا ولوجستيا إلى "حزب الله" في جهوده الرامية إلى تطوير مشروعه الخاص بإنتاج الصواريخ الدقيقة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
"هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، وأحيانا الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي ضمن سياق الضغط على لبنان، وعلى المقاومة في لبنان، من أجل تنفيذ مجموعة من الشروط لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بأساليب الحرب".
ويعتقد أبو زيد "أن الحرب المباشرة غير ممكنة بالوقت الحاضر، لإن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بذلك، وبالتالي تلجأ إسرائيل إلى العقوبات، وإلى جميع وسائل الضغط والتهويل على لبنان، من أجل فرض ظرف يحتم عليه القبول بترسيم الحدود البحرية وفق شروطها".
بدوره يقول الإعلامي حسان الحسن، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"أعتقد أن هذه الخطوة الإسرائيلية تحمل أبعادا معنوية سياسية، أكثر منها ما تكون تنفيذية، وهي كنوع من الضغوط على لبنان من أجل فرض شروط معينة عليه، فيما يخص القبول بترسيم الحدود البحرية وفق الروية الإسرائيلية".