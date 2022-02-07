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دونيتسك تعلن وصول مرتزقة من بولندا إلى أوكرانيا
دونيتسك تعلن وصول مرتزقة من بولندا إلى أوكرانيا
أعلنت إدارة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية (المعترف بها من جانب واحد) عن وصول مرتزقة من بولندا إلى مناطق من إقليم دونباس تسيطر عليها كييف. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:00+0000
2022-02-07T09:06+0000
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بولندا
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وصرح ممثل عن الدائرة للصحفيين بأن "مخابرات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك تلقت معلومات حول وصول مرتزقة بولنديين إلى منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح أنه لوحظ وجود مجموعتين مسلحتين يصل عددها إلى 20 شخصًا يرتدون ملابس تكتيكية مختلطة في منطقة مستوطنة بوباسنايا.وأضاف: "في سياق الاستطلاع الإضافي، ثبت أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون البولندية ووصلوا لأداء مهام في منطقة مسؤولية اللواء الآلي 24. وتتمثل مهمتهم في القيام، مع وحدات العمليات الخاصة الأوكرانية بأعمال إرهابية وتخريبية تهدف إلى تعطيل دعم الحياة والبنية التحتية الاجتماعية وترهيب السكان المحليين".يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مجلس-الأمن-البيلاروسي-علينا-الاستعداد-للرد-على-أي-مخاطر-أمنية-أوكرانية-محتملة-1058115628.html
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العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا

دونيتسك تعلن وصول مرتزقة من بولندا إلى أوكرانيا

09:00 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
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أعلنت إدارة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية (المعترف بها من جانب واحد) عن وصول مرتزقة من بولندا إلى مناطق من إقليم دونباس تسيطر عليها كييف.
وصرح ممثل عن الدائرة للصحفيين بأن "مخابرات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك تلقت معلومات حول وصول مرتزقة بولنديين إلى منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح أنه لوحظ وجود مجموعتين مسلحتين يصل عددها إلى 20 شخصًا يرتدون ملابس تكتيكية مختلطة في منطقة مستوطنة بوباسنايا.
وأضاف: "في سياق الاستطلاع الإضافي، ثبت أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون البولندية ووصلوا لأداء مهام في منطقة مسؤولية اللواء الآلي 24. وتتمثل مهمتهم في القيام، مع وحدات العمليات الخاصة الأوكرانية بأعمال إرهابية وتخريبية تهدف إلى تعطيل دعم الحياة والبنية التحتية الاجتماعية وترهيب السكان المحليين".
سكرتير مجلس الأمن في بيلاروس، ألكسندر فولفوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
مجلس الأمن البيلاروسي: علينا الاستعداد للرد على أي مخاطر أمنية أوكرانية محتملة
أمس, 20:43 GMT
يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
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