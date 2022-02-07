https://arabic.sputniknews.com/20220207/دونيتسك-تعلن-وصول-مرتزقة-من-بولندا-إلى-أوكرانيا-1058126216.html

دونيتسك تعلن وصول مرتزقة من بولندا إلى أوكرانيا

دونيتسك تعلن وصول مرتزقة من بولندا إلى أوكرانيا

أعلنت إدارة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية (المعترف بها من جانب واحد) عن وصول مرتزقة من بولندا إلى مناطق من إقليم دونباس تسيطر عليها كييف. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

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وصرح ممثل عن الدائرة للصحفيين بأن "مخابرات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك تلقت معلومات حول وصول مرتزقة بولنديين إلى منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح أنه لوحظ وجود مجموعتين مسلحتين يصل عددها إلى 20 شخصًا يرتدون ملابس تكتيكية مختلطة في منطقة مستوطنة بوباسنايا.وأضاف: "في سياق الاستطلاع الإضافي، ثبت أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون البولندية ووصلوا لأداء مهام في منطقة مسؤولية اللواء الآلي 24. وتتمثل مهمتهم في القيام، مع وحدات العمليات الخاصة الأوكرانية بأعمال إرهابية وتخريبية تهدف إلى تعطيل دعم الحياة والبنية التحتية الاجتماعية وترهيب السكان المحليين".يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.

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