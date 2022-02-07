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رئيس الوزراء المغربي: اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تحقق مصالح البلدين
رئيس الوزراء المغربي: اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تحقق مصالح البلدين
اجتمعت، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:59+0000
2022-02-07T16:59+0000
أخبار المغرب اليوم
قطر
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وحسب بيان نشره رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن الاجتماع يأتي في إطار الدورة الثامنة للجنة.وأوضح أن الاجتماع يترجم "إرادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".وأكد أن الدوحة جددت "دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي".وكان أخنوش قد نشر عبر صفحته كذلك تفاصيل لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وحسب البيان قال: "استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية القطري".
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أخبار المغرب اليوم, قطر

رئيس الوزراء المغربي: اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تحقق مصالح البلدين

16:59 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNAرئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
تابعنا عبر
اجتمعت، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية.
وحسب بيان نشره رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن الاجتماع يأتي في إطار الدورة الثامنة للجنة.
وأوضح أن الاجتماع يترجم "إرادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".
ولفت أخنوش إلى أن قطر قد "نوهت بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار بها".
وأكد أن الدوحة جددت "دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي".
وكان أخنوش قد نشر عبر صفحته كذلك تفاصيل لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وحسب البيان قال: "استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية القطري".
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