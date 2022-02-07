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رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية
رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية
قبل الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، يوم الأحد، استقالة وزير الخارجية أندريس ألاماند. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T04:30+0000
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وقال مكتب الرئيس في بيان، إن وكيلة وزارة الخارجية كارولينا فالديفيا توريس ستشغل المنصب كوزيرة خارجية مؤقتة.وجاء في البيان، أن "الرئيس سيباستيان بينيرا يشكر أندريس ألاماند على قيادته أثناء توليه منصبه ويتمنى لكارولينا فالديفيا النجاح في هذا التحدي الجديد"، وفقا لوكالة شينخوا.وسيصبح ألاماند أمينا عاما للأمانة العامة الأيبيرية-الأمريكية في الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن تنتهي ولاية حكومة بينيرا في 11 مارس/آذار المقبل.
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أخبار تشيلي, أخبار العالم الآن

رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية

04:30 GMT 07.02.2022
© REUTERS / STRINGERالرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا
الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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قبل الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، يوم الأحد، استقالة وزير الخارجية أندريس ألاماند.
وقال مكتب الرئيس في بيان، إن وكيلة وزارة الخارجية كارولينا فالديفيا توريس ستشغل المنصب كوزيرة خارجية مؤقتة.
وجاء في البيان، أن "الرئيس سيباستيان بينيرا يشكر أندريس ألاماند على قيادته أثناء توليه منصبه ويتمنى لكارولينا فالديفيا النجاح في هذا التحدي الجديد"، وفقا لوكالة شينخوا.
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وسيصبح ألاماند أمينا عاما للأمانة العامة الأيبيرية-الأمريكية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية حكومة بينيرا في 11 مارس/آذار المقبل.
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