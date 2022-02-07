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https://arabic.sputniknews.com/20220207/رئيس-تشيلي-يقبل-استقالة-وزير-الخارجية-1058119484.html
رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية
رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية
قبل الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، يوم الأحد، استقالة وزير الخارجية أندريس ألاماند. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T04:30+0000
2022-02-07T04:30+0000
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وقال مكتب الرئيس في بيان، إن وكيلة وزارة الخارجية كارولينا فالديفيا توريس ستشغل المنصب كوزيرة خارجية مؤقتة.وجاء في البيان، أن "الرئيس سيباستيان بينيرا يشكر أندريس ألاماند على قيادته أثناء توليه منصبه ويتمنى لكارولينا فالديفيا النجاح في هذا التحدي الجديد"، وفقا لوكالة شينخوا.وسيصبح ألاماند أمينا عاما للأمانة العامة الأيبيرية-الأمريكية في الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن تنتهي ولاية حكومة بينيرا في 11 مارس/آذار المقبل.
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رئيس تشيلي يقبل استقالة وزير الخارجية تابعنا عبر
قبل الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، يوم الأحد، استقالة وزير الخارجية أندريس ألاماند.
وقال مكتب الرئيس في بيان، إن وكيلة وزارة الخارجية كارولينا فالديفيا توريس
ستشغل المنصب كوزيرة
خارجية مؤقتة.
وجاء في البيان، أن "الرئيس سيباستيان بينيرا يشكر أندريس ألاماند على قيادته أثناء توليه منصبه ويتمنى لكارولينا فالديفيا النجاح في هذا التحدي الجديد"، وفقا لوكالة شينخوا.
وسيصبح ألاماند أمينا عاما للأمانة العامة الأيبيرية-الأمريكية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن
تنتهي ولاية حكومة بينيرا
في 11 مارس/آذار المقبل.