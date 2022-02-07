رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي يصل إسرائيل

وذكرت الوكالة: التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وزير الخارجية يائير لابيد.وأضافت: جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون".وتابعت: "كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة".
أعلنت وكالة "وام" الإماراتية أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي علي النعيمي وصل إلى إسرائيل وسيلتقي بوزير الخارجية يائير لابيد لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.
وذكرت الوكالة: التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وزير الخارجية يائير لابيد.
وأضافت: جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون".
وتابعت: "كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة".