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رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي يصل إسرائيل
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي يصل إسرائيل
أعلنت وكالة "وام" الإماراتية أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي علي النعيمي وصل إلى إسرائيل وسيلتقي بوزير الخارجية يائير لابيد لبحث سبل تعزيز... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:33+0000
2022-02-07T09:33+0000
العالم العربي
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وذكرت الوكالة: التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وزير الخارجية يائير لابيد.وأضافت: جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون".وتابعت: "كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة".
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العالم العربي

رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي يصل إسرائيل

09:33 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وكالة "وام" الإماراتية أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي علي النعيمي وصل إلى إسرائيل وسيلتقي بوزير الخارجية يائير لابيد لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.
وذكرت الوكالة: التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وزير الخارجية يائير لابيد.
وأضافت: جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون".
وتابعت: "كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة".
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