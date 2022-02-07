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اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
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رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الإماراتية من الكنيست: اتفاق أبراهام عامل للتغيير في المنطقة ككل
رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الإماراتية من الكنيست: اتفاق أبراهام عامل للتغيير في المنطقة ككل
قال علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الاثنين، إن اتفاق "أبراهام" للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:01+0000
2022-02-07T16:01+0000
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القدس– سبوتنيك. جاءت تصريحات النعيمي الذي يزور إسرائيل على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال كلمة خاصة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، حيث قال إن "علاقتنا مع إسرائيل عندما نتحدث عن اتفاق (أبراهام) نريد أن ننظر إليها من منظور أوسع، إنها ليست اتفاقية سياسية فقط، أو قضية تتعلق بأمور أمنية ودفاعية، إلا أنها عامل تغيير في المنطقة ككل. إنها اتفاقية ننظر إليها في الإمارات العربية المتحدة أننا نريد معكم مشاركة كاملة في جميع القطاعات، مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا".وأضاف النعيمي: "بعد حرب غزة كان الناس يتساءلون ماذا سيحدث باتفاقية (أبراهام)، قلت في البداية أريد أن يعرف الجميع أنه لا سبيل للعود، نحن نتقدم إلى الأمام، نحن لا نعيد التاريخ، بل نكتب التاريخ، نريد ليس فقط تغيير العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، نريد تغيير المنطقة بأكملها ونريد أيضًا أن ينظر العالم إلينا من زاوية مختلفة. وأقول لأولئك الذين يريدون تفريقنا ويقاتلون من أجل قضيتهم، لذلك علينا القتال من أجل قضيتنا، يجب أن يكون لدينا الشجاعة وأن نشارك في جميع القطاعات بأقصى سرعة".ووصل وفد من النواب الإماراتيين برئاسة علي النعيمي إلى مبنى الكنيست في القدس الغربية، والتقوا بعدد من الأعضاء ورئيس الكنيست ميكي ليفي ورؤساء اللوبي من أجل النهوض باتفاقيات (أبراهام) عضوي الكنيست روث فاسرمان لاندا وأوفير أكونيس، ومع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن رام بن باراك، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.
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اخبار الإمارت

رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الإماراتية من الكنيست: اتفاق أبراهام عامل للتغيير في المنطقة ككل

16:01 GMT 07.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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قال علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الاثنين، إن اتفاق "أبراهام" للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل ليس اتفاقا سياسيا أو أمنيا ودفاعيا فقط، بل هو اتفاق للتغيير في المنطقة ككل.
القدس– سبوتنيك. جاءت تصريحات النعيمي الذي يزور إسرائيل على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال كلمة خاصة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، حيث قال إن "علاقتنا مع إسرائيل عندما نتحدث عن اتفاق (أبراهام) نريد أن ننظر إليها من منظور أوسع، إنها ليست اتفاقية سياسية فقط، أو قضية تتعلق بأمور أمنية ودفاعية، إلا أنها عامل تغيير في المنطقة ككل. إنها اتفاقية ننظر إليها في الإمارات العربية المتحدة أننا نريد معكم مشاركة كاملة في جميع القطاعات، مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا".
وأضاف النعيمي: "بعد حرب غزة كان الناس يتساءلون ماذا سيحدث باتفاقية (أبراهام)، قلت في البداية أريد أن يعرف الجميع أنه لا سبيل للعود، نحن نتقدم إلى الأمام، نحن لا نعيد التاريخ، بل نكتب التاريخ، نريد ليس فقط تغيير العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، نريد تغيير المنطقة بأكملها ونريد أيضًا أن ينظر العالم إلينا من زاوية مختلفة. وأقول لأولئك الذين يريدون تفريقنا ويقاتلون من أجل قضيتهم، لذلك علينا القتال من أجل قضيتنا، يجب أن يكون لدينا الشجاعة وأن نشارك في جميع القطاعات بأقصى سرعة".
ووصل وفد من النواب الإماراتيين برئاسة علي النعيمي إلى مبنى الكنيست في القدس الغربية، والتقوا بعدد من الأعضاء ورئيس الكنيست ميكي ليفي ورؤساء اللوبي من أجل النهوض باتفاقيات (أبراهام) عضوي الكنيست روث فاسرمان لاندا وأوفير أكونيس، ومع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن رام بن باراك، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.
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