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https://arabic.sputniknews.com/20220207/رجل-يفوز-بـ100-ألف-دولار-بعد-ذهابه-لشراء-دجاجة-للعشاء-1058149684.html
رجل يفوز بـ100 ألف دولار بعد ذهابه لشراء دجاجة للعشاء
رجل يفوز بـ100 ألف دولار بعد ذهابه لشراء دجاجة للعشاء
فوجئ رجل محظوظ بفوزه بمبلغ 100 ألف دولار لمجرد ذهابه إلى محل بقالة لشراء دجاجة مطبوخة من ‏أجل تناولها مع زوجته وأبنائهما على العشاء.‏ 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:37+0000
2022-02-07T15:37+0000
مجتمع
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وبعد شرائه للدجاجة، توقف الرجل من هاجرستاون في ولاية ماريلاند الأمريكية، عند آلة بيع يانصيب في المتجر لشراء تذاكر "Mega Millions" بقيمة 10 دولارات، بالإضافة إلى تذكرة أخرى بقيمة 10 دولارات أيضا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.في وقت لاحق من الليلة نفسها، وبعد أن أنهت الأسرة تناول الدجاج اللذيذ على العشاء، قرر الرجل خدش تذكرة اليانصيب، ليكتشف أنه فاز، لكنه لم يكن متأكدا من المبلغ الذي ربحه.وقال: "اعتقدت أنني ربحت 10 دولارات على الأقل وسأسترد أموالي".ولكي يتأكد الرجل من قيمة ما كسبه، أجرى مسحا ضوئيا لتذكرته باستخدام تطبيق "Maryland Lottery" على هاتفه الذكي، والذي كشف أن جائزته فازت بمئة ألف دولار.وكان رد الفعل الأولي للرجل هو إطلاقه سيلا من كلمات نابية التي لم يعتد أطفاله على سماعها منه، وظنوا أنه مستاء، بحسب تصريحات زوجته، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تحتفل الأسرة كلها بالفوز.وحصلت العائلة المحظوظة على مبلغ 100 ألف دولار، في 28 يناير/ كانون الثاني، في مقر اليانصيب في بالتيمور، وأكدوا أنهم سينفقون الأموال لقضاء إجازة صيفية، وسداد ديون، وإصلاح المنزل، وربما شراء جهاز تلفزيون جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20210822/أسرة-أمريكية-تفوز-بـ2-مليون-بفضل-دخولهم-دورة-المياه-1049906504.html
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مجتمع, منوعات

رجل يفوز بـ100 ألف دولار بعد ذهابه لشراء دجاجة للعشاء

15:37 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / FRED TANNEAUدجاجة مشوية
دجاجة مشوية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
دجاجة مشوية
© AFP 2021 / FRED TANNEAU
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فوجئ رجل محظوظ بفوزه بمبلغ 100 ألف دولار لمجرد ذهابه إلى محل بقالة لشراء دجاجة مطبوخة من ‏أجل تناولها مع زوجته وأبنائهما على العشاء.‏
وبعد شرائه للدجاجة، توقف الرجل من هاجرستاون في ولاية ماريلاند الأمريكية، عند آلة بيع يانصيب في المتجر لشراء تذاكر "Mega Millions" بقيمة 10 دولارات، بالإضافة إلى تذكرة أخرى بقيمة 10 دولارات أيضا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
في وقت لاحق من الليلة نفسها، وبعد أن أنهت الأسرة تناول الدجاج اللذيذ على العشاء، قرر الرجل خدش تذكرة اليانصيب، ليكتشف أنه فاز، لكنه لم يكن متأكدا من المبلغ الذي ربحه.
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وقال: "اعتقدت أنني ربحت 10 دولارات على الأقل وسأسترد أموالي".
ولكي يتأكد الرجل من قيمة ما كسبه، أجرى مسحا ضوئيا لتذكرته باستخدام تطبيق "Maryland Lottery" على هاتفه الذكي، والذي كشف أن جائزته فازت بمئة ألف دولار.
وكان رد الفعل الأولي للرجل هو إطلاقه سيلا من كلمات نابية التي لم يعتد أطفاله على سماعها منه، وظنوا أنه مستاء، بحسب تصريحات زوجته، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تحتفل الأسرة كلها بالفوز.
وحصلت العائلة المحظوظة على مبلغ 100 ألف دولار، في 28 يناير/ كانون الثاني، في مقر اليانصيب في بالتيمور، وأكدوا أنهم سينفقون الأموال لقضاء إجازة صيفية، وسداد ديون، وإصلاح المنزل، وربما شراء جهاز تلفزيون جديد.
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