https://arabic.sputniknews.com/20220207/روسكوسموس-تقدم-روبوت-تيليدرويدفيديو-1058146910.html

روسكوسموس تقدم روبوت "تيليدرويد"...فيديو

روسكوسموس تقدم روبوت "تيليدرويد"...فيديو

شكّلت الروبوتات جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان الحديث في كل المجالات، كالأجهزة المنزلية، والصناعات المختلفة، والطب، والنقل، واشتقت كلمة "روبوت"، من اللغة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T14:57+0000

2022-02-07T14:57+0000

2022-02-07T14:57+0000

روسيا

علوم

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ولطالما كان رواد الفضاء في طليعة الاضطلاع على أحدث المعارف والتطورات التقنية في مجال الميكاترونكس، وعلم التحكم الآلي، والمعلوماتية والإلكترونيات، تم استخدام الروبوتات فيه منذ بداية عصر استكشاف الفضاء.وفي عام 2019، ظهر أول روبوت روسي مجسم "Skybot F-850" على متن محطة الفضاء الدولية كجزء من تجربة "إسبيتيتل". وأظهرت الرحلة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-14" والعمل الإضافي على متن المحطة أنه يمكن دمج الروبوتات المجسمة في المركبات الفضائية المأهولة والمحطات المدارية لتوفير الوظيفة المطلوبة، لا يزال هناك المزيد من المهام للروبوتات على السطح الخارجي للسفن والمحطات، في حال وجود تهديد على البشر، حسبما ذكرت شركة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين.ويعمل مطور Skybot F-850 المقدم من "أندروينايا تيخنيكا"، جنبًا إلى جنب مع شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية، على إنشاء جيل جديد من روبوت مجسم يسمى "تيليدرويد".ويتمتع الروبوت المزمع صنعه بكونه قادرًا على العمل في بيئة فضاء خارجي خطرة، وإجراء اختبار تجريبي للعمليات النموذجية في كل من أوضاع النسخ والتلقائية.ومن المخطط أن يقلل هذا الروبوت المساعد بشكل كبير من الوقت المطلوب لشخص ما للبقاء في بيئة خطرة وتسهيل العمل خارج القاعدة الفضائية على سطح الكوكب، وتحرير الطاقم لمهام أخرى.وكانت محطة "Zond-3" الآلية بين الكواكب من أولى الأمثلة الناجحة للأنظمة الروبوتية، والتي تم إطلاقها في 18 يوليو/ حزيران من عام 1965، باستخدام مركبة الإطلاق Molniya.كان الإنجاز التالي في مجال الروبوتات الفضائية هو إطلاق وتشغيل أول مركبة فضائية كوكبية في العالم "لوناخود-1"، و "لوناخود-2"، والتي تم إطلاقها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 و8 يناير/ كانون الثاني 1973، على التوالي.وبالكاد يمكن أن يطلق عليهم روبوتات كاملة، لأنهم تلقوا أوامر من الأرض، ولم يتصرفوا وفقًا لبرنامج ذاتي محدد، حيث أن أولهم، "لوناخود-1"، عمل على القمر لمدة أحد عشر يومًا قمريًا (10.5 شهرًا أرضيًا)، حيث قطع 10.5 كيلومترات، وأرسل إلى الأرض أكثر من 20000 صورة عادية، و206 صورة بانورامية، و25 تحليلًا بالأشعة السينية لتكوين التربة، وأكثر من 500 نتيجة من اختبارات التربة الفيزيائية والميكانيكية باستخدام مقياس الاختراق.ويعتبر "فيغا" قمة المحطات الفضائية الأوتوماتيكية المحلية، آخر المجسات بين الكواكب التي أطلقها الاتحاد السوفييتي، في عام 1985، وهبطت مركبتان من فيغاس ومناطيد في الغلاف الجوي على كوكب الزهرة، ومن ثم توجها نحو مذنب "هالي"، حيث أجروا أولًا بحثًا في المنطقة المجاورة مباشرة لنواة المذنب.

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روسيا, علوم