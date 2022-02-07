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اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/روسيا-تحتل-المركز-الثاني-في-ترتيب-الميداليات-في-أولمبياد-بكين-1058146208.html
روسيا تحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين
روسيا تحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين
يحتل المنتخب الروسي المركز الثاني في ترتيب ميداليات الفرق في أولمبياد بكين الشتوية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:45+0000
2022-02-07T14:45+0000
بكين 2022
رياضة
روسيا
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في المجموع، حصل الفريق الروسي على سبع ميداليات: اثنتان ذهبيتان وثلاث فضية وبرونزيتين. ويحتل المنتخب السويدي الصدارة في عدد الميداليات (ثلاث ميداليات ذهبية)، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث (ذهبيتان، فضيتان، برونزية).وشهد اليوم الاثنين، فوز الروسي مارك كوندراتيوك بفردي الرجال، وأناستاسيا ميشينا وألكسندر جالياموف بالزوجي، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف في رياضة الرقص على الجليد، كما وفازت كاميلا فالييفا بفردي السيدات، ببطولة الفرق للتزلج الفني على الجليد. كما فازت إيرما ماكينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا وإيفجيني كليموف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز المختلط على الجليد.
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رياضة, روسيا

روسيا تحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين

14:45 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يحتل المنتخب الروسي المركز الثاني في ترتيب ميداليات الفرق في أولمبياد بكين الشتوية.
في المجموع، حصل الفريق الروسي على سبع ميداليات: اثنتان ذهبيتان وثلاث فضية وبرونزيتين. ويحتل المنتخب السويدي الصدارة في عدد الميداليات (ثلاث ميداليات ذهبية)، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث (ذهبيتان، فضيتان، برونزية).
ومن حيث العدد الإجمالي للميداليات في الأولمبياد، يتصدر الفريق الروسي قائمة المنتخبات.
وشهد اليوم الاثنين، فوز الروسي مارك كوندراتيوك بفردي الرجال، وأناستاسيا ميشينا وألكسندر جالياموف بالزوجي، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف في رياضة الرقص على الجليد، كما وفازت كاميلا فالييفا بفردي السيدات، ببطولة الفرق للتزلج الفني على الجليد.
كما فازت إيرما ماكينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا وإيفجيني كليموف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز المختلط على الجليد.
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