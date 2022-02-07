روسيا تحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين

في المجموع، حصل الفريق الروسي على سبع ميداليات: اثنتان ذهبيتان وثلاث فضية وبرونزيتين. ويحتل المنتخب السويدي الصدارة في عدد الميداليات (ثلاث ميداليات ذهبية)، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث (ذهبيتان، فضيتان، برونزية).وشهد اليوم الاثنين، فوز الروسي مارك كوندراتيوك بفردي الرجال، وأناستاسيا ميشينا وألكسندر جالياموف بالزوجي، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف في رياضة الرقص على الجليد، كما وفازت كاميلا فالييفا بفردي السيدات، ببطولة الفرق للتزلج الفني على الجليد. كما فازت إيرما ماكينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا وإيفجيني كليموف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز المختلط على الجليد.
يحتل المنتخب الروسي المركز الثاني في ترتيب ميداليات الفرق في أولمبياد بكين الشتوية.
في المجموع، حصل الفريق الروسي على سبع ميداليات: اثنتان ذهبيتان وثلاث فضية وبرونزيتين. ويحتل المنتخب السويدي الصدارة في عدد الميداليات (ثلاث ميداليات ذهبية)، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث (ذهبيتان، فضيتان، برونزية).
ومن حيث العدد الإجمالي للميداليات في الأولمبياد، يتصدر الفريق الروسي قائمة المنتخبات.
وشهد اليوم الاثنين، فوز الروسي مارك كوندراتيوك بفردي الرجال، وأناستاسيا ميشينا وألكسندر جالياموف بالزوجي، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف في رياضة الرقص على الجليد، كما وفازت كاميلا فالييفا بفردي السيدات، ببطولة الفرق للتزلج الفني على الجليد.
كما فازت إيرما ماكينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا وإيفجيني كليموف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز المختلط على الجليد.