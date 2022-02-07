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زيادة إنتاج شركة النفط الروسية "لوك أويل" مقارنة بالعام الماضي
زيادة إنتاج شركة النفط الروسية "لوك أويل" مقارنة بالعام الماضي
أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية أن إنتاجها من النفط، ارتفع بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، وبلغ 79.313 مليون طن، باستثناء مشروع "زابدني القرنة 2". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:39+0000
2022-02-07T12:42+0000
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وذكرت الشركة في تقريرها أنه "في عام 2021، بلغ إنتاج النفط، باستثناء مشروع زابدني القرنة 2 ، 79.3 مليون طن ، بزيادة 3% بالمتوسط ​​اليومي مقارنة بعام 2020".وبحسب الشركة، ترتبط عمليات الإنتاج باتفاقية "أوبك + "المبرمة في أبريل 2020 ، التي أدت إلى تقييد إنتاج النفط من قبل مجموعة "لوك أويل" في روسيا وبعض المشاريع الدولية.
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, العراق

زيادة إنتاج شركة النفط الروسية "لوك أويل" مقارنة بالعام الماضي

12:39 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalevشركة "لوك أويل"
شركة لوك أويل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية أن إنتاجها من النفط، ارتفع بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، وبلغ 79.313 مليون طن، باستثناء مشروع "زابدني القرنة 2".
وذكرت الشركة في تقريرها أنه "في عام 2021، بلغ إنتاج النفط، باستثناء مشروع زابدني القرنة 2 ، 79.3 مليون طن ، بزيادة 3% بالمتوسط ​​اليومي مقارنة بعام 2020".

في الربع الرابع من عام 2021، بلغ إنتاج النفط 21.1 مليون طن، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالربع الثالث.

وبحسب الشركة، ترتبط عمليات الإنتاج باتفاقية "أوبك + "المبرمة في أبريل 2020 ، التي أدت إلى تقييد إنتاج النفط من قبل مجموعة "لوك أويل" في روسيا وبعض المشاريع الدولية.
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