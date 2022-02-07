https://arabic.sputniknews.com/20220207/سبيس-إكس-بقرار-من-صاحبها-إيلون-ماسك-تعمل-على-إعادة-الإنترنت-إلى-تونغا-بعد-ثوران-بركاني-1058146734.html

‏"سبيس إكس" بقرار من صاحبها إيلون ماسك تعمل على إعادة الإنترنت إلى تونغا بعد ثوران بركاني

‏"سبيس إكس" بقرار من صاحبها إيلون ماسك تعمل على إعادة الإنترنت إلى تونغا بعد ثوران بركاني

أكد مسؤول في فيجي، اليوم الاثنين، أن فريق من شركة "ستار لينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" يعمل ‏حاليا على إعادة خدمات الإنترنت إلى تونغا، والتي انقطعت نتيجة ثوران... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T14:54+0000

2022-02-07T14:54+0000

2022-02-07T14:54+0000

إيلون ماسك

مجتمع

العالم

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وقال المدعي العام في فيجي، أياز سيد خيوم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "فريق سبيس إكس موجود الآن في فيجي لإنشاء محطة بوابة ستارلينك لإعادة ربط تونغا بالعالم".وتأتي مبادرة "سبيس إكس" لإعادة الإنترنت إلى تونغا بعد أن عرض الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير، إيلون ماسك، المساعدة في استعادة الاتصال بالشبكة العنكوبتية، والتي قطعها ثوران بركاني الشهر الماضي.وفي وقت سابق، غرد ماسك عبر "تويتر" أن "إنشاء الإنترنت في تونغا سيكون "صعبا" لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الأقمار الصناعية بوصلات الليزر، وأن هناك بالفعل أقمار صناعية ثابتة في الأرض تتصل بالجزيرة.وتعرضت تونغا لثوران بركاني أسفل البحر، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، مما أسفر في وقت لاحق إلى حدوث إعصار تسونامي، وانقطع كابل الإنترنت البحري البالغ طوله 827 كيلومترا في الجزيرة، مما أدى إلى قطع اتصالات الدولة ببقية العالم.ويأتي إعلان المدعي العام في فيجي، أياز سيد خيوم، بشأن محاولة "سبيس إكس" إعادة الإنترنت إلى تونغا بعد مرور أكثر من أسبوعين من عرض إيلون ماسك بإرسال محطات "ستار لينك" الطرفية إلى تونغا للمساعدة في توصيل الإنترنت من جديد.وكان خيوم قال في تصريحات لهيئة الإذاعة الفيجية، يوم الجمعة الماضي، أن مهندسي "سبيس إكس" سيشغلون محطة أرضية في فيجي لمدة 6 أشهر.وتملك شركة "سبيس إكس" أكثر من 1800 قمر صناعي "ستار لينك" في المدار، وتعمل شبكتها في 25 دولة وتخدم أكثر من 145 ألف مستخدم على مستوى العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيلون-ماسك-يتراجع-عن-منح-الإنترنت-لأهالي-تونغا-بعد-انقطاعه-عنهم-1056834883.html

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