"سحر كامل"... قس أمريكي يقيم محرقة لكتب "لعينة" بينها سلسلة هاري بوتر وتوايلايت

وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، فقد اعتبرت الكنيسة هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة" ودشن بثا مباشرا على فيسبوك لتوثيق هذه اللحظات.وقال "لأن الكتاب المقدس يقول عن أهل أفسس (نسبة لمدينة تركية كانت مركزا للمسيحية قديما) أنهم أحضروا السحر الخاص بهم وكتبهم وهراءههم الطائفي وأحرقوه ورسموا كلمة الله لذلك أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتاب المقدس وسنفعل ذلك"، وفقا للشبكة الأمريكية.وشملت العناصر الأخرى التي تم حرقها خلال البث المباشر ألواح الويجا وبطاقات التاروت والأناجيل.أجرى بعض مستخدمي تويتر مقارنات بين حرق الكتب وألمانيا النازية.وكان القس قد احتل عناوين الصحف العام الماضي بسبب خطبه المناهضة للكمامة ومنشوراته المضللة عن كوفيد-19.
شجع قس أمريكي في ولاية تينيسي أتباعه على حرق الكتب والأغراض "اللعينة"، وبينها سلسلة روايات هاري بوتر وتوايلايت.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، فقد اعتبرت الكنيسة هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة" ودشن بثا مباشرا على فيسبوك لتوثيق هذه اللحظات.
وقال "لأن الكتاب المقدس يقول عن أهل أفسس (نسبة لمدينة تركية كانت مركزا للمسيحية قديما) أنهم أحضروا السحر الخاص بهم وكتبهم وهراءههم الطائفي وأحرقوه ورسموا كلمة الله لذلك أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتاب المقدس وسنفعل ذلك"، وفقا للشبكة الأمريكية.