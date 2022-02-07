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https://arabic.sputniknews.com/20220207/سحر-كامل-قس-أمريكي-يقيم-محرقة-لكتب-لعينة-بينها-سلسلة-هاري-بوتر-وتوايلايت-1058128753.html
"سحر كامل"... قس أمريكي يقيم محرقة لكتب "لعينة" بينها سلسلة هاري بوتر وتوايلايت
"سحر كامل"... قس أمريكي يقيم محرقة لكتب "لعينة" بينها سلسلة هاري بوتر وتوايلايت
شجع قس أمريكي في ولاية تينيسي أتباعه على حرق الكتب والأغراض "اللعينة"، وبينها سلسلة روايات هاري بوتر وتوايلايت. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:42+0000
2022-02-07T09:42+0000
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وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، فقد اعتبرت الكنيسة هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة" ودشن بثا مباشرا على فيسبوك لتوثيق هذه اللحظات.وقال "لأن الكتاب المقدس يقول عن أهل أفسس (نسبة لمدينة تركية كانت مركزا للمسيحية قديما) أنهم أحضروا السحر الخاص بهم وكتبهم وهراءههم الطائفي وأحرقوه ورسموا كلمة الله لذلك أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتاب المقدس وسنفعل ذلك"، وفقا للشبكة الأمريكية.وشملت العناصر الأخرى التي تم حرقها خلال البث المباشر ألواح الويجا وبطاقات التاروت والأناجيل.أجرى بعض مستخدمي تويتر مقارنات بين حرق الكتب وألمانيا النازية.وكان القس قد احتل عناوين الصحف العام الماضي بسبب خطبه المناهضة للكمامة ومنشوراته المضللة عن كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20200425/لونها-سحري-اكتشاف-نوع-جديد-من-الأفاعي-ومنحه-اسم-من-هاري-بوتر-صور--1045273165.html
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"سحر كامل"... قس أمريكي يقيم محرقة لكتب "لعينة" بينها سلسلة هاري بوتر وتوايلايت

09:42 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Alexey Panov / الذهاب إلى بنك الصورفي إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب "هاري بوتر والأقداس المهلكة" لجي كي رولينغ.
في إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب هاري بوتر والأقداس المهلكة لجي كي رولينغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Alexey Panov
/
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شجع قس أمريكي في ولاية تينيسي أتباعه على حرق الكتب والأغراض "اللعينة"، وبينها سلسلة روايات هاري بوتر وتوايلايت.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، فقد اعتبرت الكنيسة هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة" ودشن بثا مباشرا على فيسبوك لتوثيق هذه اللحظات.
وقال "لأن الكتاب المقدس يقول عن أهل أفسس (نسبة لمدينة تركية كانت مركزا للمسيحية قديما) أنهم أحضروا السحر الخاص بهم وكتبهم وهراءههم الطائفي وأحرقوه ورسموا كلمة الله لذلك أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتاب المقدس وسنفعل ذلك"، وفقا للشبكة الأمريكية.
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وأضاف "أنا لا أتعامل مع السحر بعد الآن، أنا لا أعبث بالسحر مع الشياطين، وسأدعوهم جميعا باسم يسوع المسيح، لديك فوضى هاري بوتر في منزلك إنه سحر كامل".
وشملت العناصر الأخرى التي تم حرقها خلال البث المباشر ألواح الويجا وبطاقات التاروت والأناجيل.
أجرى بعض مستخدمي تويتر مقارنات بين حرق الكتب وألمانيا النازية.
وكان القس قد احتل عناوين الصحف العام الماضي بسبب خطبه المناهضة للكمامة ومنشوراته المضللة عن كوفيد-19.
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