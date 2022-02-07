https://arabic.sputniknews.com/20220207/سلطنة-عمان-تفرض-غرامة-مالية-على-مخالفي-قواعد-ارتداء-الدشداشة-1058134338.html

سلطنة عمان تفرض غرامة مالية على مخالفي قواعد ارتداء "الدشداشة"

سلطنة عمان تفرض غرامة مالية على مخالفي قواعد ارتداء "الدشداشة"

وضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، مواصفات محددة تشترط ارتداء "الدشداشة" المحلية وعدم إدخال أي تغييرات عليها والمحافظة على التراث... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T10:48+0000

2022-02-07T10:48+0000

2022-02-07T10:48+0000

العالم العربي

سلطنة عمان

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وقررت حكومة السلطنة فرض غرامة مالية على كل من يخالف أحكام ارتداء "الدشداشة" بحيث لا تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، على أن تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفقا لوسائل إعلام محلية.وأكد مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس أن المواصفات المحددة التي وضعتها الوزارة تشترط "أن تكون الدشداشة دون ياقة، وأن تكون حياكة القطع الرئيسة المكونة للدشداشة خارجية وظاهرة للعين، واستخدام قماش من لون واحد".وفي شوارع الدولة الخليجية، يرتدي العمانيون الزي التقليدي الذي يتألف من دشداشة طويلة بلا ياقة بالإضافة إلى غطاء رأس يختلف عن بقية دول الخليج ويطلق عليه اسم "المِصَر"، وهي عمامة تلف بشكل خاص بألوان مختلفة للعمل الحكومي وغيره.ولقي القرار تأييدا من شريحة من العمانيين الذين اعتبروا أنه يأتي "للدفاع" عن الدشداشة والهوية العمانية ويهدف إلى عدم التلاعب بها أو تشويهها.من جهته، يرى الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي أن الدشداشة ليست مجرد "رمز" للشعب العماني، بل لديها أيضا "أهمية اقتصادية كبيرة" بحيث يرتديها نحو 1,4 مليون رجل وشاب عماني، وفقا لفرانس برس.وكانت السلطات حذرت مرات عدة العام الماضي من "عدم المساس والاساءة أو القيام بالتجاوزات التي تسيء للملابس والأزياء العمانية التقليدية" من خلال خياطة أو رسم أو طباعة شعارات أو العلامات التجارية لأندية خارجية أو وضع رسوم مخالفة للذوق العام عليها "أو من خلال الدمج بين تصاميم بين الكمة والمصر والعباءة بأشكال ونماذج تخل بمظهر هذه الأزياء العمانية التقليدية".

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