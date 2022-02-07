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شاب تونسي يضرم النيران في نفسه بسبب احتجاز مواشي والده
شاب تونسي يضرم النيران في نفسه بسبب احتجاز مواشي والده
أضرم شاب تونسي النيران في جسده بمدينة طبرقة في محافظة جندوبة، احتجاجا على حجز دورية أمنية لمواشي والده. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:52+0000
2022-02-07T09:58+0000
أخبار تونس اليوم
شاب
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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الشاب محمد القضقاضي أشعل النيران في جسده يوم السبت أمام مقر الحرس الوطني في المحافظة.وأوضحت أنه تم نقل القضقاضي البالغ من العمر 21 عاما مساء الأحد إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروش جنوب العاصمة تونس، مشيرة إلى أن الحروق التي أصيب بها القضقاضي بالغة.وقال والد الشاب التونسي إن قوات الأمن التي أوقفته وهو في طريقه لنقل المواشي لأحد القصابين لم تعترف بإيصالات شراء المواشي، زاعما أن أحد أفراد الأمن طلب منه رشوة مقابل إخلاء سبيله.وفي الإطار ذاته ذكر مصدر أمني في المدينة أن دورية أمن احتجزت بعد ظهر السبت شاحنة على متنها 39 رأس ماعز في طريقها إلى مدينة فرنانة الواقعة على حدود الجزائر.ورجح المصدر أن هذه المواشي جزائرية وصاحبها كان يرغب في تهريبها إلى تونس.
https://arabic.sputniknews.com/20210613/شاب-جزائري-يضرم-النار-في-موزع-صحف-في-باريس-1049238764.html
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أخبار تونس اليوم, شاب

شاب تونسي يضرم النيران في نفسه بسبب احتجاز مواشي والده

09:52 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Fethi Belaid
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أضرم شاب تونسي النيران في جسده بمدينة طبرقة في محافظة جندوبة، احتجاجا على حجز دورية أمنية لمواشي والده.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الشاب محمد القضقاضي أشعل النيران في جسده يوم السبت أمام مقر الحرس الوطني في المحافظة.
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وأوضحت أنه تم نقل القضقاضي البالغ من العمر 21 عاما مساء الأحد إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروش جنوب العاصمة تونس، مشيرة إلى أن الحروق التي أصيب بها القضقاضي بالغة.
وقال والد الشاب التونسي إن قوات الأمن التي أوقفته وهو في طريقه لنقل المواشي لأحد القصابين لم تعترف بإيصالات شراء المواشي، زاعما أن أحد أفراد الأمن طلب منه رشوة مقابل إخلاء سبيله.
وفي الإطار ذاته ذكر مصدر أمني في المدينة أن دورية أمن احتجزت بعد ظهر السبت شاحنة على متنها 39 رأس ماعز في طريقها إلى مدينة فرنانة الواقعة على حدود الجزائر.
ورجح المصدر أن هذه المواشي جزائرية وصاحبها كان يرغب في تهريبها إلى تونس.
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