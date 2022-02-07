https://arabic.sputniknews.com/20220207/شبكة-تونس-الخضراء-روما-وافقت-أخيرا-على-تحمل-جميع-تكاليف-إعادة-النفايات-الإيطالية-إلى-مصدرها-1058144655.html

شبكة تونس الخضراء: روما وافقت أخيرا على تحمل جميع تكاليف إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها

شبكة تونس الخضراء: روما وافقت أخيرا على تحمل جميع تكاليف إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها

توصلت تونس وإيطاليا إلى اتفاق حول مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T14:19+0000

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وأفادت عضو شبكة تونس الخضراء، عفاف المرّاكشي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات"، بأن السلطات الإيطالية "وافقت، أخيرا، على تحمل كافة التكاليف المتعلقة بإعادة النفايات"، مشيرةً إلى أن هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.ولم تعط المرّاكشي المزيد من التفاصيل حول تاريخ إعادة هذه النفايات، موضحةً أن الشبكة تفضل انتظار الإعلان الرسمي من السلطات التونسية باعتبار عدم التأكيد الرسمي للتاريخ المعلوم لديها.كما أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، في وقت سابق، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية مورّدة من تونس وقبعت لأكثر من سنة في ميناء سوسة.وأظهرت فضيحة النفايات الإيطالية تواطؤ عدد من الموظفين التونسيين في هذه القضيّة. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة في سوسة، فيما ما زال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.

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