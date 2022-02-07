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شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو
شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو
تزوجت الفنانة السورية شهد برمدا من نجم المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح، وأقيم حفل زفافهما في العاصمة السورية دمشق. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:54+0000
2022-02-07T17:54+0000
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أخبار سوريا اليوم
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ذكرت ذلك قناة "إل بي سي غروب"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحفل الذي أقيم، يوم السبت، حضره أهالي العروسين وأصدقائهما.وخلال الحفل الذي أحياه النجم السوري ناصيف زيتون، غنت شهد برمدا أغنية "أنا بعشقك".يذكر أن الفنانة السورية شهد برمدا أعلنت خطبتها من أحمد الصالح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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منوعات, أخبار سوريا اليوم

شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو

17:54 GMT 07.02.2022
© Sputnikالفنانة السورية شهد برمدا
الفنانة السورية شهد برمدا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik
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تزوجت الفنانة السورية شهد برمدا من نجم المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح، وأقيم حفل زفافهما في العاصمة السورية دمشق.
ذكرت ذلك قناة "إل بي سي غروب"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحفل الذي أقيم، يوم السبت، حضره أهالي العروسين وأصدقائهما.
وخلال الحفل الذي أحياه النجم السوري ناصيف زيتون، غنت شهد برمدا أغنية "أنا بعشقك".
يذكر أن الفنانة السورية شهد برمدا أعلنت خطبتها من أحمد الصالح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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