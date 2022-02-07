تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220207/شهد-برمدا-تتزوج-من-نجم-المنتخب-السوري-أحمد-الصالح-فيديو-1058155730.html
شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو
شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو
تزوجت الفنانة السورية شهد برمدا من نجم المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح، وأقيم حفل زفافهما في العاصمة السورية دمشق. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:54+0000
2022-02-07T17:54+0000
2022-02-07T17:54+0000
منوعات
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103986/00/1039860009_0:0:3712:2089_1920x0_80_0_0_eb7a58c5a80a0addcb4f720235ce9152.jpg
ذكرت ذلك قناة "إل بي سي غروب"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحفل الذي أقيم، يوم السبت، حضره أهالي العروسين وأصدقائهما.وخلال الحفل الذي أحياه النجم السوري ناصيف زيتون، غنت شهد برمدا أغنية "أنا بعشقك".يذكر أن الفنانة السورية شهد برمدا أعلنت خطبتها من أحمد الصالح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103986/00/1039860009_0:0:3712:2785_1920x0_80_0_0_235da66a33564985da5be32a5a240760.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار سوريا اليوم
شهد برمدا تتزوج من نجم المنتخب السوري أحمد الصالح… فيديو تابعنا عبر
تزوجت الفنانة السورية شهد برمدا من نجم المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح، وأقيم حفل زفافهما في العاصمة السورية دمشق.
ذكرت ذلك قناة "إل بي سي غروب"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحفل الذي أقيم، يوم السبت، حضره أهالي العروسين وأصدقائهما.
وخلال الحفل الذي أحياه
النجم السوري
ناصيف زيتون، غنت شهد برمدا أغنية "أنا بعشقك".
يذكر أن
الفنانة السورية
شهد برمدا أعلنت خطبتها من أحمد الصالح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.