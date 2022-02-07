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https://arabic.sputniknews.com/20220207/صالح-جمعة-يبدأ-برنامجا-تأهيليا-بعد-عودته-من-الإصابة-1058156294.html
صالح جمعة يبدأ برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة
صالح جمعة يبدأ برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة
بدأ صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة، ليلحق بفريقه في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام المصري. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:30+0000
2022-02-07T18:30+0000
الأهلي
لاعب كرة قدم
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وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول في نادي سيراميكا كليوباترا بدأ برنامجا تأهيليا بعد انتهاء مرحلة العلاج، من إصابة قطع في وتر أكيليس.وكان جمعة قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش، لكنه بدأ التعافي محاولا اللحاق بمواجهة فريقه مع المصري البورسعيدي في الـ17 من فبراير/شباط الجاري، وذلك في إطار الجولة التاسعة لبطولة الدوري.وكان جمعة قد انتقل إلى سيرميكا كليوباترا قادما من الأهلي المصري، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الأهلي
https://arabic.sputniknews.com/20201203/بعد-استغناء-الأهلي-عنه-صالح-جمعة-يكشف-وجهته-المقبلة-1047389350.html
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الأهلي, لاعب كرة قدم

صالح جمعة يبدأ برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة

18:30 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / -
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بدأ صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة، ليلحق بفريقه في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام المصري.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول في نادي سيراميكا كليوباترا بدأ برنامجا تأهيليا بعد انتهاء مرحلة العلاج، من إصابة قطع في وتر أكيليس.
منظر عام للاعبي الأهلي خلال فترة الإحماء قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
بعد استغناء الأهلي عنه... صالح جمعة يكشف وجهته المقبلة
3 ديسمبر 2020, 11:37 GMT
وكان جمعة قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش، لكنه بدأ التعافي محاولا اللحاق بمواجهة فريقه مع المصري البورسعيدي في الـ17 من فبراير/شباط الجاري، وذلك في إطار الجولة التاسعة لبطولة الدوري.
ونجح سيراميكا كليوباترا في تجديد عقد صالح جمعة، ليستمر بموجبه في صفوف الفريق حتى 2023.
وكان جمعة قد انتقل إلى سيرميكا كليوباترا قادما من الأهلي المصري، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الأهلي
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