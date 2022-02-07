صالح جمعة يبدأ برنامجا تأهيليا بعد عودته من الإصابة

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول في نادي سيراميكا كليوباترا بدأ برنامجا تأهيليا بعد انتهاء مرحلة العلاج، من إصابة قطع في وتر أكيليس.وكان جمعة قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش، لكنه بدأ التعافي محاولا اللحاق بمواجهة فريقه مع المصري البورسعيدي في الـ17 من فبراير/شباط الجاري، وذلك في إطار الجولة التاسعة لبطولة الدوري.وكان جمعة قد انتقل إلى سيرميكا كليوباترا قادما من الأهلي المصري، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الأهلي
وكان جمعة قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش، لكنه بدأ التعافي محاولا اللحاق بمواجهة فريقه مع المصري البورسعيدي في الـ17 من فبراير/شباط الجاري، وذلك في إطار الجولة التاسعة لبطولة الدوري.
ونجح سيراميكا كليوباترا في تجديد عقد صالح جمعة، ليستمر بموجبه في صفوف الفريق حتى 2023.
وكان جمعة قد انتقل إلى سيرميكا كليوباترا قادما من الأهلي المصري، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الأهلي