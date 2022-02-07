طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون تقلع متوجهة إلى موسكو مع تأخير

وقال باتريك سوس كاتب العمود في القناة التلفزيونية "سافر إلى موسكو بتأخير قليل تراوح بين 30 و45 دقيقة."سيجري ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا. ويشير الكرملين إلى أن رئيسي روسيا الاتحادية وفرنسا في المحادثات سيناقشان الضمانات الأمنية في المقام الأول.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق إنه عقب الاجتماع بين بوتين وماكرون، من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك.وسيصل الرئيس الفرنسي بعد زيارة موسكو إلى كييف يوم الثلاثاء.أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. وقال بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باريس متوجها إلى موسكو بتأخير قليل تراوح بين 30 و45 دقيقة، بحسب قناة "بي إف إم تي في".
وقال باتريك سوس كاتب العمود في القناة التلفزيونية "سافر إلى موسكو بتأخير قليل تراوح بين 30 و45 دقيقة."
سيجري ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا. ويشير الكرملين إلى أن رئيسي روسيا الاتحادية وفرنسا في المحادثات سيناقشان الضمانات الأمنية في المقام الأول.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق إنه عقب الاجتماع بين بوتين وماكرون، من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك.
وسيصل الرئيس الفرنسي بعد زيارة موسكو إلى كييف يوم الثلاثاء.
أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. وقال بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.