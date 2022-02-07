https://arabic.sputniknews.com/20220207/طبيبة-روسية-تشرح-أسباب-آلام-الظهر-1058136063.html

طبيبة روسية تشرح أسباب آلام الظهر

طبيبة روسية تشرح أسباب آلام الظهر

وفقا للباحثين، يواجه كل شخص بالغ في العالم آلاما حادة في الظهر خلال حياته، وتظهر فجأة آلام في الرقبة والظهر وأسفل الظهر والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T11:18+0000

2022-02-07T11:18+0000

2022-02-07T11:18+0000

الصحة

مجتمع

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إلى أن 20٪ فقط ممن يعانون من هذه المشاكل يطلبون المساعدة الطبية. وغالبا ما يتم تداول هذه العبارة "ربما ستمر من تلقاء نفسها". وغالبا ما يعاني الكثيرون من إلتهاب في الظهر، ليقوم الكثيرون بتدفئة هذه المنطقة لحين زوال الالتهاب إلى أنه قد يتطور مع مرور الزمن ويصبح علاجه طويلا.وأضافت زغربنيفا، "هناك العديد من الطرق الجديدة لتشخيص المشكلات التي تسبب الألم و "تحديد النقطة" لعلاجها. يجب توجيه الاهتمام الأساسي إلى إجراء تشخيص دقيق من أجل التفريق بين الألم الناتج عن الالتهاب وبين الألم الذي ظهر بسبب التلف الميكانيكي للعمود الفقري".وتابعت قائلة: "عندما يعاني المريض من أي مشاكل في العمود الفقري، من المهم جدًا فهم خصائص متلازمة الألم. على سبيل المثال، تشعر بألم في العمود الفقري العنقي والعضلات المجاورة. قد يكون هذا بسبب متلازمة التوتر العضلي، عندما بالقرب من موقع توتر الالتهاب ، لأداء الوظيفة التي لا يستطيع العمود الفقري العنقي القيام بها أو لا يرغب في القيام بها ، هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تحدث الألم ، نحتاج إلى تحديد نوع الألم الذي نتحدث عنه: يتميز الالتهاب بأنه متلازمة ألم معينة، من السهل تحديدها".

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الصحة, مجتمع